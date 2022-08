Huawei Mate 50 avrà un "vecchio" processore di Qualcomm?

Secondo quanto si osserva in rete in queste ore, sembra che il futuro flagship di Huawei appartenente alla line-up Mate 50 disporrà di un “vecchio” processore di Qualcomm, lo Snapdragon 888 con supporto alle sole reti 4G.

Ricordiamo che l’OEM asiatico si sta preparando per svelare nuovi terminali di punta nella sua terra d’origine. Non sappiamo se la gamma di ammiraglie in questione approderà anche nel resto del mondo, al momento. Il debutto degli smartphone, ad ogni modo, è previsto per i primi di settembre.

Ora, a poche settimane dal lancio probabile, sono emersi nuovi rumors riguardanti la linea in questione; nello specifico, apprendiamo quale sarà il processore che alimenterà i telefoni.

Huawei Mate 50: a bordo lo Snapdragon 888 4G

Stando a quanto si legge, scopriamo che il modello standard della serie Huawei Mate 50 vedranno il processore Snapdragon 888 4G sotto la scocca. Gli altri dispositivi invece, vanteranno il Kirin 9000S di HiSilicon.

Per chi non lo sapesse, il chipset Kirin 9000S di HiSilicon non è ancora stato presentato dall’azienda ma il suo debutto non dovrebbe essere lontano; questa dovrebbe essere una variante speciale dell’attuale Kirin 9000 che abbiamo visto in precedenza su molti flagship del marchio cinese.

Per quale motivo Huawei sceglierà Qualcomm?

La ragione dietro tutto ciò è molto semplice: sembra che le scorte di Kirin si stiano esaurendo del tutto; ecco che quindi la società si troverà ad utilizzare i chipset di Qualcomm per ovviare al problema.

Il Mate 50 dovrebbe essere un super device con schermo OLED realizzato da BOE con risoluzione FullHD, refresh rate da 120 Hz, memoria RAM da 8 GB e storage da 256 GB. Sotto la scocca dovremmo trovare poi HarmonyOS in versione 3.0.

