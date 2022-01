Huawei Mate 40E: arriva un nuovo modello con SoC MediaTek

Secondo quanto si apprende, è in arrivo un nuovo Huawei Mate 40 con chipset MediaTek Dimensity 1000+. TD Tech è uno dei licenziatari hardware del colosso cinese e si legge che finora, l'azienda ha rilasciato un unico smartphone chiamato TD Tech N8 Pro, che è essenzialmente un Nova 8 Pro 5G sotto mentite spoglie. Si dice da tempo che la compagnia voglia rilasciare la propria versione del Mate 40E del colosso cinese e oggi, un dettaglio interessante su questo dispositivo è emerso su Internet.

Cosa sappiamo del nuovo Huawei Mate 40E?

Secondo l'utente 旺仔百事通 su Weibo, il prossimo telefono Mate 40 di TD Tech sarà alimentato da un chipset MediaTek Dimensity 1000+. È interessante notare che non viene menzionato mai il brand “Huawei”.

Rapporti precedenti hanno rivelato che questo particolare telefono avrà il numero di modello TDT-MA01. Inoltre, il telefono supporterà la ricarica cablata rapida da 40 W, ma non verrà spedito con un caricabatterie. Un video di TikTok aveva persino esposto il design posteriore del dispositivo con il marchio “TD Tech” in basso.

Purtroppo la data di uscita di questo smartphone è ancora un mistero. Anche se verrà lanciato, non siamo sicuri di quante unità saranno in vendita poiché il TD Tech N8 Pro si è esaurito molto rapidamente. In più, non sappiamo che approderà mai in Europa o se rimarrà limitato al solo mercato locale cinese.

Detto questo, ci aspettiamo di saperne di più su questo prossimo telefono nei prossimi giorni. Vi faremo sapere le prossime novità in merito; restate connessi.

Nelle notizie correlate, la compagnia cinese intende portare il P50 Pocket e il P50 Pro in Europa nel corso di questi giorni: non avranno sistema operativo HarmonyOS, ma arriveranno da noi con Android, HMS e EMUI 12 al seguito.