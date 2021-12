Huawei Mate 30 Pro si aggiorna: scopriamo le novità dell'update

Huawei Mate 30 Pro sta ricevendo le patch di sicurezza di dicembre, un aggiornamento software che era già stato scovato in rete in forma di build interna (non disponibile agli utenti, ma solo al team di sviluppatori) e che adesso sembra avere raggiunto la giusta maturità per essere diramata a tutti gli utenti in possesso di Huawei Mate 30 Pro.

Ecco le patch di dicembre per Huawei Mate 30 Pro

Com'è possibile osservare dallo screenshot sottostante, gli utenti stanno ricevendo la build con la versione 11.0.0.230 della EMUI: al suo interno, oltre alle correzioni delle patch di sicurezza di dicembre, è lecito presumere ci siano anche miglioramenti del sistema operativo e della reattività generale dell'OS.

Gli utenti muniti dello smartphone di fascia alta di Huawei stanno iniziando a ricevere l'update a scaglioni, una strategia comune per molti OEM (compreso Huawei, appunto) per valutare la tenuta della stabilità dell'update ed eventualmente fermalo in tempo nel caso in cui dovessero venire a galla bug e malfunzionamenti sfuggiti al team di sviluppo durante la fase di test interno.

Potete controllare la disponibilità dell'update tramite l'apposito pannello nelle impostazioni di sistema; alternativamente, prevediamo che nei prossimi giorni verrete avvisati della nuova build dalla classica notifica OTA.

