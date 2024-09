Huawei lancia una nuova smart tv gigantesca da ben 110 pollici

Huawei ha lanciato in Cina la sua più grande smart TV vista finora: parliamo nello specifico della Smart TV V5 Max da 110 pollici, dotata del sistema operativo HarmonyOS 4.5.

Questo nuovo modello è stato progettato per offrire un’esperienza visiva eccezionale, portando la qualità del cinema direttamente nelle case degli utenti. Con una combinazione di tecnologie all’avanguardia e componenti hardware avanzati, si posiziona come una delle proposte di fascia alta più imponenti nel mercato delle smart TV.

Huawei Smart TV V5 Max: caratteristiche e prezzo

Il cuore di questa nuova smart TV è il display Super Mini LED da 110 pollici, con una risoluzione Ultra HD 4K (3840x2160p) e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Le specifiche tecniche includono una luminosità di picco straordinaria, pari a 5.000 nits, e un rapporto di contrasto di 8.000.000:1, che garantiscono una qualità dell’immagine estremamente dettagliata ed immersiva. Il design del televisore è altrettanto impressionante, con una cornice sottile appena 12 mm e dimensioni di 2467,88×1417,42×69 mm, portando ad un peso complessivo di 95 kg.

Al suo interno, la Huawei Smart TV V5 Max è alimentata dal processore Honghu Swan 900, che dispone di 8 core Cortex A73 e una GPU G52 MC6, garantendo prestazioni impeccabili anche con contenuti ad altissima risoluzione. Il dispositivo comprende poi 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, offrendo ampio spazio per applicazioni e contenuti. Il sistema operativo HarmonyOS 4.5 assicura un’esperienza utente completa ed appagante: caratteristica distintiva della gamma di prodotti Huawei.

Per quanto riguarda il comparto audio, la smart tv Huawei è equipaggiata con un sistema di 5 altoparlanti a due vie in fibra di carbonio, 2 tweeter a cupola in seta naturale e 2 radiatori passivi, garantendo un suono chiaro e potente. Il prezzo della Huawei Smart TV V5 Max è fissato a 69,999 yuan (circa 8.900 euro) e le vendite inizieranno dal 30 settembre, con preordine già disponibile in Cina.