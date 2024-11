Huawei lancia un nuovo smartwatch in oro e zaffiro, ma costa un patrimonio

Huawei, oltre alla nuova serie di smartphone Mate 70, ha presentato il lussuosissimo Huawei Watch Ultimate Design Sapphire Edition, progettato per unire innovazione tecnologica e materiali di altissima qualità.

Sebbene il modello originale fosse stato lanciato nel 2023, questa nuova versione si distingue per un livello di artigianalità e attenzione ai dettagli che mira a soddisfare il pubblico più esigente.

Lusso sfrenato per il nuovo smartwatch Huawei

Il corpo di questo smartwatch Huawei è realizzato in lega di zirconio amorfo, materiale che promette una resistenza fino a 4,5 volte superiore rispetto all’acciaio inossidabile, risultando comunque leggero. Un elemento di spicco è la lunetta in zaffiro, lavorata con estrema precisione tramite lucidatura manuale ed incisioni laser, per garantire non solo durabilità nel tempo ma anche un’estetica impeccabile.

In aggiunta, Huawei Watch Ultimate Design Sapphire Edition sfoggia dettagli in oro 18K, intarsiati a mano da maestri artigiani ed impreziositi con tecniche che combinano tradizione ed innovazione. Anche il cinturino non è da meno: realizzato in titanio di grado aerospaziale e rifinito con placcatura in oro, completa un design che rappresenta l’eccellenza nel settore degli smartwatch.

Oltre all’estetica, Huawei Watch Ultimate Design Sapphire Edition conserva tutte le funzionalità del modello originale. Il display LTPO AMOLED da 1,5 pollici è protetto da vetro zaffiro, mentre la resistenza all’acqua fino a 100 metri lo rende ideale per chi pratica attività subacquea. Le modalità avanzate includono il supporto per oltre 15.000 campi da golf ed una funzione Expedition con mappe offline e tracciamento preciso. Inoltre, lo smartwatch è equipaggiato con una suite per la salute che monitora ECG, SpO2, stress e sonno.

Con una batteria capace di durare fino a 14 giorni e ricarica wireless rapida, il dispositivo non rinuncia nemmeno alla praticità. Tuttavia, il prezzo di circa 23.999 yuan (3.150 euro) posiziona Huawei Watch Ultimate Design Sapphire Edition come un prodotto per pochi, destinato a coloro che cercano ricercano un perfetto mix di lusso e tecnologia.