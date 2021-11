Huawei investe nel settore dei wearable sanitari

Huawei apre il suo più grande Health Lab in Cina per potenziare i suoi sforzi di ricerca e sviluppo di dispositivi indossabili intelligenti.

Un nuovo centro ricerca Huawei per sviluppare gli indossabili del futuro

La potenza tecnologica cinese Huawei, nel suo crescente sostegno allo sviluppo di dispositivi indossabili intelligenti per la salute e il fitness, ha aperto il suo più grande laboratorio di salute mai visto ad oggi. La struttura Huawei Health Lab si trova a Songshan Lake, Dongguan, in Cina, è il culmine di un investimento di 200 milioni di yuan da parte della compagnia a sostegno dei wearable sanitari.

La struttura Health Lab è il più grande di questi laboratori e supporterà fino a 80 test di simulazione che copriranno l'intera gamma dello sviluppo dei futuri wearable del marchio.

Il sito ospiterà importanti team di ricerca e sviluppo di Huawei che condurranno ricerche all'avanguardia sulla salute umana. In una dichiarazione rilasciata dalla compagnia, si afferma che il nuovo Health Lab mira a diventare un istituto di tecnologia per la salute e il fitness di livello mondiale dedicato a prodotti, standard, certificazioni e attività di incubazione del settore.

Non di meno, supporterà la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie indossabili per un monitoraggio sanitario esteso e robusto. Il laboratorio di simulazione dell'ossigeno nel sangue di plateau all'interno della nuova struttura è in grado di replicare ambienti ad alta quota per fornire test innovativi sulla saturazione dei livelli di ossigeno e il suo impatto sulle funzioni corporee.

Il luogo dispone di tutte le strutture necessarie per osservare e misurare i cambiamenti del corpo a diverse altitudini in diverse condizioni climatiche. La quantità di dati generati dal laboratorio è destinata a guidare la ricerca e lo sviluppo all'avanguardia di prodotti indossabili che, secondo Huawei, saranno fondamentali per il monitoraggio della salute e dello sport.

Il colosso di Ren Zhengfei spera che il suo massiccio investimento possa guidare il suo sviluppo di dispositivi indossabili innovativi che stanno diventando sempre più dei gadget sanitari fondamentale per la popolazione.