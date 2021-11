Huawei ha venduto oltre 80 milioni di wearable

Huawei ha spedito oltre 80 milioni di dispositivi indossabili in tutto il mondo. A ribadirlo è l'azienda stessa con un comunicato emerso poche ore or sono.

Huawei: i suoi wearable sono vendutissimi

Oggi, Huawei ha dato il via al suo evento di presentazione del nuovo prodotto Smart Life per lanciare molti nuovi prodotti IoT per la smart home. Durante l'evento, il COO di Huawei del consumer BG, He Gang, è salito sul palco per fare alcuni annunci riguardanti le prestazioni di mercato di dispositivi indossabili intelligenti del marchio.

He Gang ha affermato che le spedizioni globali cumulative di wearable intelligenti di Huawei hanno superato la cifra di 80 milioni di unità. Ha inoltre aggiunto che Huawei è ancora la prima in Cina quando si tratta di dispositivi indossabili da polso. Ha servito più di 320 milioni di utenti in tutto il mondo e l'app per la salute dello sport di Huawei ha raggiunto gli 83 milioni di utenti attivi mensili in tutto il mondo.

Non di meno, la compagnia ha inoltre collaborato con oltre 60 istituti di ricerca per condurre ricerche sulla salute nei settori della salute respiratoria, della salute del cuore, dell'apnea notturna, della salute vascolare, della salute delle donne e altro ancora con i terminali indossabili Huawei. Al momento, più di 5 milioni di utenti hanno aderito all'ecosistema di ricerca di Huawei Research.

He Gang ha anche sottolineato che in futuro le smartband e gli smartwatch della società saranno divisi in cinque line-up, ovvero tecnologia intelligente, tendenze della moda, assistenza sanitaria, classici a tutto tondo e device professionali.

A seguito di questi annunci, ci aspettiamo numerosi nuovi prodotti nel segmento degli indossabili da parte di Huawei. Infatti, proprio oggi l'azienda ha rilasciato Watch GT Runner, Watch GT 3, FreeBuds Lipstick (auricolari), MateBook E 2021 e Mate X2 Collector's Edition.