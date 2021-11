Huawei: il nuovo foldable è dietro l'angolo

Secondo quanto riferito, Huawei ha avviato la produzione di massa dei suoi telefoni pieghevoli di nuova generazione; stiamo parlando, ovviamente, dei famigerati “Mate X3”. Tuttavia potrebbe non essere questo il suo moniker ufficiale.

Huawei sta preparando il rivale del Samsung Galaxy Z Flip 3

Secondo fonti autorevoli del settore, la società aveva iniziato la produzione di massa della sua prossima generazione di telefoni pieghevoli a novembre. I modelli sfideranno il Galaxy Z Flip 3 di Samsung, ma il prezzo dovrebbe essere più basso. In poche parole, la compagnia starebbe realizzando un flip-phone a conchiglia.

Un rapporto di Economic Times ha affermato che il 25 novembre si è tenuto un incontro con gli investitori in cui Zhaoli Technology ha rivelato di aver avviato la produzione di massa di una nuova cerniera pieghevole per un cliente asiatico. Si diceva che questa cerniera fosse più facile (ed economica) da realizzare e che garantisse un tasso di rendimento più elevato. Mentre Zhaoli Technology non ha specificato il cliente finale, gli insider del settore hanno speculato che si trattasse di Huawei.

Gli smartphone pieghevoli sono ovviamente la prossima grande novità del settore della telefonia mobile e quasi tutti i principali brand stanno dedicando enormi risorse al loro sviluppo. Il successo del Samsung Galaxy Z Flip3 è servito in particolare come incentivo per altre aziende in quanto è stata la prova che gli acquirenti non vedono più i foldable come dispositivi sperimentali ma come veri e proprio oggetti consumer.

Dopotutto, i telefoni che si piegano fino a poco fa costavano spesso il doppio di uno smartphone normale. Quindi, quando il Galaxy Z Flip3 è entrato in scena con il suo prezzo abbordabile, è riuscito a vendere oltre un milione di unità in soli 40 giorni. Samsung prevede di aumentare le spedizioni di telefoni pieghevoli da 7 a 13 milioni entro il 2022, inclusi 4 milioni di Galaxy Z Fold e 9 milioni di Galaxy Z Flip.

D'altra parte, il principale rivale di Samsung nel settore dei foldable, Huawei, è attualmente in ritardo nel settore a causa delle restrizioni degli Stati Uniti.