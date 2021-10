Samsung Galaxy Z Flip3 traina le vendite dell'azienda

Il Galaxy Z Flip3 spinge le ultime vendite dei pieghevoli di Samsung a oltre 1 milione di unità in Corea. I risultati del resto del mondo sembrano corroborare questi dati; anche da noi in Europa infatti, i guadagni per la compagnia coreana sono stati incredibili.

Samsung Galaxy Z Flip3 è un successo su tutti i fronti

Gli ultimi due modelli di pieghevoli Samsung, il Galaxy Z Flip3 e il Galaxy Z Fold3 hanno avuto un'accoglienza piuttosto forte nel mercato interno dell'azienda, ovvero la Corea del Sud.

Più di 1 milione di unità dei due telefoni sono state vendute da quando il pieghevole è stato svelato in terra natale circa un mese fa. La velocità nel raggiungere questo traguardo è la più veloce dopo le serie Galaxy Note 10 e dopo il Galaxy S8, prodotto id grande successo che ha rivoluzionato il mercato nel 2017.

L'obiettivo di vendita è di una settimana indietro rispetto a quanto previsto in precedenza dagli analisti, sebbene rifletta ancora un grande successo per l'intera compagnia. Si legge che gli ultimi telefoni pieghevoli sono semplicemente rivoluzionari.

Lo Z Flip3 è fondamentalmente simile ai terminali della gamma Galaxy S21, ma il suo design e il suo appeal generale stanno suscitando un maggior interesse da parte dei clienti.

I dati demografici degli acquirenti rilasciati dalla realtà coreana hanno anche mostrato che circa il 54% degli acquirenti erano millennial o utenti facenti parte della Gen Z. Questa statistica aiuta a sottolineare quando si accessibile il Galaxy Z Flip3 a diversi gruppi di età.

L'aumento delle vendite dei telefoni pieghevoli di Samsung potrebbe anche essere collegato al programma di permuta messo in atto in Corea del Sud. L'azienda ha permesso ai clienti di scambiare i loro vecchi telefoni, compresi i device non Samsung, per i nuovi Z Flip3 e Z Fold3. Ora si nota che la compagnia ha esteso il programma al 31 ottobre.

