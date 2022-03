Huawei: il nuovo foldable arriverà entro la fine dell'anno

Lo smartphone pieghevole Huawei Mate X3 potrebbe essere posticipato; si dice che il foldable di nuova generazione con HarmonyOS 3.0 possa arrivare entro la fine dell'anno, ma non si sa ancora in quali mercati.

Huawei Mate X3: cosa sappiamo ad oggi?

A causa dell'assenza di Huawei dai giochi attuali, le aziende cinesi hanno campo libero nel settore degli smartphone premium con le loro offerte pieghevoli; questo è quanto afferma un rapporto di China Business News.

Il colosso cinese è stata in realtà la prima azienda cinese a svelare un telefono pieghevole, il famigerato Mate X, e ora sembra che quest'anno aggiornerà il terminale con una nuova iterazione.

Secondo quanto riferito, alcune aziende come Jingyan Technology stanno guadagnando ordini di componenti per un foldable in arrivo da Huawei; un informatore ha rivelato oggi non il prodotto in questione è il nuovissimo Mate X3. Tuttavia, le informazioni emerse in merito sono molto poche; si sa solo che il dispositivo sarà presentato entro la fine dell'anno, ma non ci è dato sapere in quali mercati verrà commercializzato.

Il Mate X2 è stato lanciato all'inizio dello scorso anno con uno schermo interno pieghevole OLED da 8 pollici a 90 Hz e un pannello esterno OLED da 6,45 pollici a 90 Hz. È alimentato dal chip Kirin 9000 5G in Cina e viene fornito con una configurazione a quattro camere, con uno snapper da 50 MP che funge da sensore principale. La batteria ha una dimensione di 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 55 W.

Un'altra edizione speciale del telefono è stata poi lanciata lo scorso anno chiamata Mate X2 Collector's Edition, al costo di ben 18.999 Yuan (circa $ 3.000).

Sappiamo che il Mate X3 avrà molto probabilmente un form factor molto simile al suo predecessore, ma dovrebbe presentare una serie di miglioramenti. OPPO Find N dimostra che le pieghe possono già essere eliminate, quindi aspettati che Mate X3 realizzi qualcosa di simile.