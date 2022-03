Huawei brevetta uno smartphone RIVOLUZIONARIO

Huawei ha depositato un altro brevetto per quello che sembra essere uno smartphone con fotocamera frontale sotto lo schermo. Il telefono, il cui display sembra essere curvo su almeno due bordi, sembra avere cornici quasi inesistenti.

Il patent include anche diverse immagini del dispositivo, che ne mostrano il design da più angolazioni. Mentre la maggior parte dei device oggi, o almeno quelli in vetro, hanno corpi con un design frame + cover posteriore, il prodotto di Huawei visto nel brevetto sembra avere una cover posteriore che avvolge l'intero corpo. Questo dovrebbe dargli una sensazione molto premium (e liscia) nella mano, ma non è chiaro se il pannello finale sarà realizzato in plastica, vetro o metallo.

Huawei: il concept di un device avvolgente

Alle immagini si aggiunge un abstract che non spiega molto, rivelando solo che il gadget in questione è utilizzato principalmente per fornire comunicazioni di rete, chiamate vocali, elaborazione di transazioni e simili.

Tutto sommato, la parte posteriore del telefono sembra abbastanza simile a quella del Huawei Nova 9 SE che dovrebbe essere lanciato questo mese, con un design posteriore curvo che ospita un'isola della fotocamera di forma ovale allungata. La parte anteriore del gadget è priva di elementi disturbanti e dovrebbe fornire un'esperienza visiva eccellente.

Detto questo, questa non è la prima volta che la compagnia cinese ha accennato allo sviluppo in itinere di un midrange/flagship con una fotocamera frontale sotto il display. L'ultimo brevetto con un simil design è emerso solo il mese scorso per uno smartphone diverso da tutto ciò che abbiamo visto fino a quel momento. Quello che resta da vedere ora è quando questi progetto su carta si trasferà in realtà.

Fra le notizie correlate poi, segnaliamo che anche Samsung potrebbe star lavorando ad un flagship con lente UDC per il prossimo anno; sarà il Galaxy S23?