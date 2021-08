Un paio di giorni fa, Huawei ha chiuso il mese in grande stile con il rilascio degli smartphone P50 e P50 Pro. I dispositivi contengono le ultime fotocamere a marchio Leica realizzate in collaborazione con Huawei e specifiche di prim'ordine. Sebbene ci siano varianti con Qualcomm Snapdragon e HiSillicon Kirin 9000 SoC, queste sono limitate alla connettività 5G. Ciò è dovuto ai numerosi round di sanzioni che il governo degli Stati Uniti ha applicato a Huawei. Tuttavia, un report suggerisce che il 5G arriverà presto, almeno per le varianti Kirin 9000, e probabilmente solo la Cina ne trarrà beneficio. La società presenterà anche un il P50 Pro+ entro la fine dell'anno e, a quanto pare, oggi possiamo osservare il caricabatterie che verrà fornito con questo telefono. O forse, con il Mate 50 Pro.

Huawei: con quale device arriverà questo caricatore?

Proprio di recente, l'ex sub brand di Huawei ha rivelato lo smartphone Honor 50 Pro dotato di tecnologie di ricarica rapida da 100 W. Ora, sembra che anche l'ex proprietario del marchio, Huawei, presenterà al mondo il proprio caricabatterie da 100 W.

La certificazione cinese 3C ha individuato un caricabatterie da 100 W con 20 V @ 5 A. Il prodotto in questione contiene il numero di modello HW-200500C00 e potrebbe arrivare su un futuro smartphone. Data la situazione attuale, non ci aspettiamo una serie Mate 50, almeno non per quest'anno. Quindi, supponiamo che questo possa venir commercializzato con la presunta variante Pro+ della gamma di flagship.

Per mettere le cose in prospettiva, i P50 e P50 Pro recentemente annunciati possono arrivare a una ricarica rapida fino a 66 W proprio come i modelli Mate 40. La variante Pro è l'unica che supporta la ricarica wireless da 50 W. Le iterazioni di tendenza Pro Plus di solito racchiudono le tecnologie più avanzate che un'azienda ha da offrire. Secondo il leakster Digital Chat Station, quest'ultima potrebbe apparire entro la fine dell'anno. Partiamo dal presupposto che verrà distribuita con la connettività 5G, camere più avanzate e forse con questo caricabatterie da 100 W.

In caso contrario, dovremmo ipotizzare che tale tecnologia arrivi direttamente sul Mate 50 Pro. Non sappiamo esattamente quando questo telefono diventerà ufficiale. La serie P50, ad esempio, ha avuto molti ritardi. Finora, le voci suggeriscono che Mate 50 Pro presenterà il prossimo SoC Kirin 9020, che potrebbe essere il primo SoC al mondo basato sulla tecnologia di processo a 3 nm, ma onestamente è tutto da vedere per il momento.

