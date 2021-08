Huawei P50 Pro riceverà una variante con modem 5G grazie alla presenza del SoC HiSilicon Kirin 9000. Questo è quanto si evince in queste ore in un nuovo post pubblicato da un tipster su Weibo.

Huawei P50 Pro: l'edizione che non ti aspetti

Pochi giorni fa, il colosso cinese Huawei ha annunciato la serie P50. Tuttavia, entrambi i telefoni, i due modelli presentati non supportano il 5G anche se sono alimentati da chip di ultima generazione. Il perché di ciò lo potete leggere qui. Se questo è un problema, allora potreste voler aspettare una versione dotata del modem di ultima generazione che arriverà nel corso dei prossimi mesi.

La fonte dei rumors è Digital Chat Station e ha affermato in un post su Weibo che è stato confermato che il P50 Pro riceverà una versione 5G alimentata dal processore Kirin 9000.

Non ci sono ancora informazioni su quando tale device sarà disponibile, ma considerando che alcuni modelli del P50 Pro non saranno venduti fino a settembre insieme al P50 vanilla, allora potremmo non vedere questa versione fino al prossimo anno. Il leakster ha anche ribadito che arriverà il P50 Pro+.

Ricordiamo che l'iterazione Pro ha uno schermo OLED curvo da 6,6 pollici con un foro centrale e una risoluzione di 2700 x 1228. Lo schermo ha una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 300Hz.

Huawei ha annunciato il telefono nelle varianti Kirin 9000 e Snapdragon 888 ed è disponibile con un massimo di 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. C'è anche il supporto per l'espansione della memoria mediante vano SIM.

Il P50 Pro ha due fotocamere principali: un sensore RGB da 50 MP e un sensore B/N da 40 MP. C'è anche una camera ultragrandangolare da 13 MP e un tele da 64 MP che offre zoom ottico 3,5x, zoom ibrido 20x e zoom digitale 100x. Lo snapper selfie è un sensore da 13 MP.

Una batteria da 4360 mAh alimenta il dispositivo insieme al supporto per la ricarica rapida cablata da 66 W e la ricarica rapida wireless da 50 W. Il caricatore non è incluso nella confezione. Il flagship ha una classificazione IP68, l'NFC, Bluetooth 5.2 ed esegue HarmonyOS 2.0. È già disponibile per il pre-ordine in Cina e sarà disponibile per l'acquisto il 12 agosto.

