Un recente rapporto mostra che Huawei Technologies Co., Ltd. ha recentemente pubblicato un brevetto per “un materiale di anodo di carbonio duro, una batteria agli ioni di litio e il suo metodo di preparazione e applicazione“. Questo brevetto viene fornito con il numero di pubblicazione, CN112645300A.

Quali sono i vantaggi delle nuove batterie di Huawei?

L’abstract del patent mostra che l’invenzione descrive un materiale di anodo di carbonio duro. Nel documento si trova la struttura della batteria agli ioni di litio e un metodo di preparazione / applicazione della stessa. Il materiale dell’anodo di carbonio duro è un tipico carbonio amorfo con un’elevata resa di pirolisi. La batteria agli ioni di litio preparata come materiale anodico ha un’elevata prima capacità reversibile, un’elevata prima efficienza coulombica, proprietà stabili e lotti coerenti.

Il metodo di preparazione include i seguenti passaggi:

La polvere del precursore della fonte di carbonio e gli additivi subiscono una reazione di reticolazione che permette di ottenere un precursore della fonte di carbonio modificato. Gli additivi includono agenti reticolanti, modificatori e coadiuvanti di dispersione;

Dopo che il precursore della fonte di carbonio modificato è stato trattato, raffreddato e miscelato con un agente ricco di litio, viene preparato un precursore di carbonio duro appositamente creato ad hoc;

Il precursore del carbonio duro modificato viene carbonizzato sotto-vuoto per ottenere il materiale dell’elettrodo negativo.

Sfortunatamente, questa è l’unica informazione disponibile per ora su questa batteria inedita. Sarete d’accordo con noi sul fatto che molti utenti non sono interessati alla preparazione del dispositivo, tuttavia, ci piacerebbe conoscere la funzionalità di questa cella energetica. Porterà qualcosa di nuovo? Offrirà prestazioni migliori rispetto a quelle preesistenti? Resisterà a condizioni più difficili e/o rimarrà intatta? Queste sono alcune delle informazioni che molti utenti vorranno conoscere. Terremo sotto controllo lo sviluppo di questa batteria agli ioni di litio in materiale anodo di carbonio duro.

Nelle notizie correlate, specifichiamo che, secondo un recente rapporto, le auto intelligenti con i componenti di Huawei stanno ora gradualmente colpendo il mercato. Le smart car “Huawei Inside” sono prodotti in cui il brand cinese collabora con le case automobilistiche per l’aspetto della produzione. Già a partire da adesso, alcune di queste vetture sono nella fase di produzione di massa.

La diciottesima Global Analyst Conference di Huawei ha fornito molte informazioni ufficiali sulle attività del colosso della tecnologia asiatico. Inoltre, il business delle soluzioni per auto intelligenti è stato l’argomento più popolare alla conferenza.

