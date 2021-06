Huawei MateView e MateView GT monitor da gioco arriveranno presto anche per il mercato globale. Di fatto il colosso cinese ha ha annunciato ufficialmente che il suo primo set di monitor standalone sarà presto disponibili per l'acquisto al di fuori della Cina.

Huawei: cosa sappiamo sui monitor in arrivo?

Questa indiscrezione arriva solo poche settimane dopo che gli eleganti monitor sono stati lanciati per la prima volta nel Paese interno. MateView GT è pensato per essere specificamente un monitor da gioco e sarà venduto in America Latina, Europa centrale e orientale, nonché nella regione nordica, Medio Oriente, Africa, Russia, Asia-Pacifico, Unione europea occidentale, Giappone e altri regioni. Il MateView, da parte sua, è rivolto ai professionisti ma l'azienda non ha rilasciato alcun dettaglio sulla sua disponibilità.

Huawei MateView è dotato di un ampio pannello IPS da 28,2 pollici con una risoluzione di 3840 x 2560 pixel, una luminosità di picco di 500 nit, un rapporto schermo-corpo del 94% e un rapporto di aspetto 3:2. Ottieni anche una gamma di colori DCI-P3 al 98% con sRGB al 100%, funzione essenziale per i professionisti del settore multimediale. Il pannello utilizza un design minimalista, con cornici ultrasottili su tutti i lati ma è ricco di funzionalità. Dispone inoltre di un ampio supporto che si espande nella base.

In termini di interfaccia, il MateView dispone di due porte USB-C, una per l'alimentazione e l'altra per la visualizzazione, la trasmissione dei dati e la ricarica esterna fino a 65W. Il monitor racchiude ugualmente due porte USB 3.0, un HDMI 2.0, un MiniDP e un jack per cuffie da 3,5 mm che funge anche da porta per microfono.

Da parte sua, il monitor da gioco MateView GT ha un design più ricercato; adotta un display da 34 pollici più grande con una curvatura di 1500R e una luminosità massima di 350 nit. Il display ha una risoluzione di 3440×1440 pixel. Presenta ugualmente un rapporto di aspetto 21:9 e un rapporto di contrasto 4000:1. Lo schermo supporta anche una frequenza di aggiornamento massima di 165Hz. Lo schermo è certificato da TÜV Rheinland Eye Care, il che significa che è sicuro per gli occhi anche dopo una lunga sessione di gioco. MateView GT include anche una soundbar integrata nella base del monitor, composta da due altoparlanti da 5W.

Huawei deve ancora rilasciare anche i prezzi per il mercato globale, ma in Cina MateView ha un prezzo di 4.699 Yuan (~ $ 730) ed è disponibile in un'unica variante di colore bianco, mentre il monitor da gioco MateView GT ha un prezzo di soli 3.599 Yuan (r~ $ 560).

