Il Huawei MateView è il nuovo monitor della compagnia pensato per professionisti e giocatori di alto livello. Il business degli smartphone di Huawei è in subbuglio a causa del divieto degli Stati Uniti. Tuttavia, la società sta buttandosi a capofitto in nuovi prodotti di consumo, oltre ad alcuni telefoni di fascia alta. Il mese scorso, il primo monitor di fascia alta dell’azienda è stato certificato da 3C. Ora emergono ulteriori dettagli su questa perioferica e su un altro gadget prossimo al debutto su scala locale (o globale?).

Huawei MateView: cosa sappiamo dei nuovi monitor?

Secondo un popolare leaker che utilizza il nome utente @ 看 山 的 叔叔 su Weibo, i prossimi monitor Huawei si chiameranno MateView. Inizialmente, la società rilascerà due modelli sul mercato.

Il primo sarà rivolto ai professionisti. e avrà uno schermo piatto da 32 pollici. D’altra parte, il secondo sarà rivolto ai gamers con un display curvo da 42 pollici. Questo è stato quello certificato da 3C a marzo.

Oltre a rivelare le dimensioni dello schermo, i consumatori target e il marchio, il leakster ha anche condiviso un’immagine in bassa qualità di questi monitor.

Inoltre, secondo il portale di ITHome, un altro informatore (@ 长安 数码 君) su Weibo aveva già condiviso le specifiche principali di questi due monitor alcuni giorni fa. Tuttavia, non siamo riusciti a trovare il suo post poiché non siamo sicuri di quando sia stato pubblicato.

Ad ogni modo, secondo il tipster , il monitor professionale MateView da 32 pollici sarà caratterizzato da un display 4K + con una risoluzione di 4500 x 3000 pixel, proporzioni 3: 2, colore a 10 bit, certificazione HDR400.

D’altra parte, il monitor da gioco curvo MateView da 42 pollici sfoggerà un pannello 3K + con una risoluzione di 3440 x 1440 pixel, una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un rapporto di aspetto 21: 9. Questo monitor includerà anche doppi speaker al suo interno..

Infine, secondo un altro utente (@ 菊 厂 影业 Fans) su Weibo, questi due prodotti vsaranno lanciati insieme al MateBook 16 a maggio.

Huawei

Home