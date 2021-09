Huawei spoilera l'arrivo dei nuovi laptop; non di meno, ha comunicato che ci sarà il supporto per le app Android sui software dei MateBook presenti e futuri.

Huawei: cosa sappiamo sui nuovi portatili in arrivo?

All'inizio di oggi (9 settembre 2021), il colosso cinese di Ren Zhengfei ha annunciato che terrà un nuovo evento verso la metà del mese, precisamente il 13 settembre. Ora, la società ha persino condiviso un nuovo teaser relativo ai suoi prossimi laptop che vedranno la luce nei mercati locali e internazionali.

Il gigante tecnologico cinese si sta preparando per il lancio di nuovi notebook facenti parter della sua linea di laptop MateBook e ha condiviso un teaser il tutto sul suo account Weibo ufficiale. Sul sito web cinese di microblogging, è possibile vedere un poster che mostra un portatili di lato all'interno di un orologio. Curiosamente i numeri sono stati sostituiti da varie applicazioni per device mobili. Queste si basano sulla piattaforma Android, quindi l'OEM cinese sta chiaramente accennando al supporto per le app dello store di BigG sui futuri PC portatili.

Dando un'occhiata a questa immagine, notiamo alcune delle app più popolari in Cina. Ciò include Douyin, che è fondamentalmente una versione cinese di TikTok, insieme a un'app simile a Yelp nella regione chiamata Dianping. Infine, possiamo anche vedere l'app Himalayan Tingshu, che è l'applicazione Himalayan Podcast.

In altre parole, gli utenti avranno la possibilità di utilizzare questi software direttamente dal laptop. Mentre Windows 11 supporterà le app Android, Microsoft non includerà questa funzionalità al momento del lancio. Ciò significa che Huawei non sta semplicemente consegnando i portatili con il nuovo software di Redmond, ma sta lavorando sul proprio sistema che consente l'uso di queste app su Windows.

Rapporti recenti hanno suggerito che l'azienda mira a rilasciare nuovi PC chiamati MateBook 13S e 14S, che sono notebook da 13 e 14 pollici. Un informatore di Weibo @北午数码鲲 ha dichiarato che il modello da 14 pollici avrà un inedito motore di applicazioni mobili sviluppato dall'azienda stessa. Vi invitiamo a restare connessi per ulteriori aggiornamenti in merito.

