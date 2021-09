Huawei: i ban non verranno eliminati con Biden, anzi

I ban e le sanzioni contro Huawei, probabilmente, continueranno ad esserci anche sotto il governo di Biden. Questo è quanto si evince in queste ore da un report di Reuters.

Huawei: le sanzioni continueranno a lungo

Dopo essere stato inserito nella Black List dall'amministrazione Trump nel 2019 per problemi di sicurezza nazionale, Huawei ha attraversato un momento difficile nel dominio degli smartphone. Al momento non sembra esserci alcun sollievo imminente poiché il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha appena affermato che il divieto di Huawei potrebbe estendersi ulteriormente.

Non solo, il sottosegretario al commercio per l'industria e la sicurezza, Alan Estevez, si è anche impegnato a tenere d'occhio Honor per vedere se Huawei si è separata dall'azienda con l'obiettivo di creare un'immagine più pulita di Honor ed eludere così i band, o almeno ridurre al minimo le ripercussioni della Black List. “Ho visto precedenti manovre dei cinesi“, testimonia Estevez in un'audizione della commissione bancaria del Senato.

Huawei ha affermato di essere sottoposta a un'enorme pressione a causa dell'indisponibilità dei componenti utilizzati per la produzione di smartphone a causa del divieto; per questo motivo, quasi un anno fa, ha deciso di vendere Honor. L'azienda di Ren Zhengfei afferma di non essere più coinvolta in alcuna operazione commerciale o attività di gestione del suo ex sub brand e non detiene nemmeno azioni.

È stato anche riferito che l'amministrazione Biden sta valutando l'opzione di estendere le sanzioni alla “New Honor” dopo che i legislatori hanno sollevato valide preoccupazioni sulla società in una lettera al segretario del Dipartimento del Commercio Gina Raimondo il mese scorso.

Intanto, Huawei rimarrà nella lista nera fino a quando gli Stati Uniti riterranno che la compagnia lo riterranno opportuno. Detto questo, la società cinese intanto, subirà ulteriori perdite poiché è ancora alla ricerca di alternative ai chipset e componenti americani.