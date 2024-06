Huawei FreeClip, auricolari che non hanno nulla di scontato (tranne il prezzo)

Huawei ha gettato nella mischia un prodotto del tutto peculiare e che ha saputo immediatamente distinguersi per qualità e originalità. Sebbene l’intera gamma wearable di Huawei abbia raggiunto livelli di qualità indiscutibili, gli auricolari Huawei FreeClip si distinguono per un piglio particolare, per un approccio coraggioso e per un’originalità di fondo che merita il plauso e l’offerta disponibile in questi giorni. Si tratta, infatti, di un dispositivo che si distingue per il suo design open-ear unico e le sue avanzate funzionalità: questi auricolari sono progettati per offrire un’esperienza d’ascolto senza pari, permettendo di godere della musica e delle chiamate pur mantenendo al contempo piena consapevolezza circa quanto avviene nell’ambiente circostante.

Design Open-Ear: libertà e sicurezza

A differenza degli auricolari tradizionali, i Huawei FreeClip adottano un design open-ear che non occlude il canale uditivo. Questo significa che gli utenti possono ascoltare la musica o rispondere alle chiamate mentre rimangono consapevoli dei suoni circostanti, un aspetto cruciale per la sicurezza, soprattutto in contesti urbani o durante le attività all’aperto. Il vantaggio si riverbera anche nella vita da ufficio, dove sarà possibile usare gli auricolari per le chiamate pur avendo sempre un orecchio teso alle richieste di colleghi e vicini di scrivania.

Il design dei FreeClip è studiato per garantire il massimo comfort: ciascun auricolare pesa solo 5,6 grammi, rendendoli quasi impercettibili una volta indossati. La forma ergonomica e il materiale morbido al tatto assicurano una vestibilità stabile e confortevole anche dopo ore di utilizzo. Una cosa è certa: ci si dimentica rapidamente di averli addosso e si tenderà a portarli per molte ore consecutivamente per averli sempre pronti per qualsiasi evenienza.

Qualità del suono

Nonostante il design aperto, i Huawei FreeClip non compromettono la qualità del suono. Gli auricolari sono dotati di driver avanzati che offrono un suono ricco e dettagliato. La tecnologia di cancellazione del rumore basata su AI migliora ulteriormente la qualità delle chiamate, filtrando i rumori di fondo e garantendo una comunicazione chiara e cristallina. Gli auricolari FreeClip sono dotati di una batteria che offre fino a 8 ore di autonomia con una singola carica. La custodia di ricarica compatta permette di estendere l’autonomia fino a 24 ore, assicurando che gli auricolari siano sempre pronti all’uso.

Gli auricolari Huawei FreeClip sono certificati IP54 per la resistenza a polvere e acqua, rendendoli adatti per l’uso in diverse condizioni ambientali. La connettività Bluetooth 5.2 garantisce una connessione stabile e veloce con i dispositivi compatibili, e la possibilità di connettere due dispositivi contemporaneamente aggiunge un ulteriore livello di praticità.

Prodotto innovativo e un’offerta specialissima

I Huawei FreeClip sono più di semplici auricolari: rappresentano un nuovo modo di vivere l’audio. Con il loro design innovativo, la qualità sonora eccellente e le funzionalità avanzate, sono perfetti per chi cerca un dispositivo che unisca comfort, sicurezza e prestazioni. La logica open-ear dei FreeClip rappresenta una vera rivoluzione nel campo degli auricolari. Consentono di ascoltare musica e gestire le chiamate senza isolarsi completamente dall’ambiente circostante, unendo sicurezza e qualità sonora. Questo li rende ideali per una varietà di contesti d’uso, come passeggiate, ciclismo, lavoro in ufficio e attività quotidiane.

L’offerta di queste ore prevede che il prezzo scenda da 199 a 179€, con in omaggio un Huawei Band 8 con cui accompagnare la propria attività fisica outdoor. Due omaggi in uno, insomma, ma non c’è il due senza il tre: Huawei offre anche l’opportunità di acquistare i FreeClip con uno sconto ulteriore del 10% utilizzando il codice promozionale ABMSBF10: il prezzo scende così a 161€, prezzo con il quale si ottengono auricolari e smartband, tutto in uno.

