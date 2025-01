HUAWEI FreeBuds Pro 4 in offerta lancio sul sito ufficiale

Huawei ha recentemente presentato anche per l’Italia una serie di nuovi smartphone e accessori di ultima generazione e, per l’occasione, li sta già proponendo a prezzi scontati. In questo articolo focalizziamo l’attenzione sugli auricolari Huawei FreeBuds 4. La relativa offerta lancio, vi permetterà di acquistarli a 169 euro, anziché 199 euro, utilizzando il codice “ASEMPRO4″. Inoltre, oltre al calo di prezzo, riceverete in omaggio il fitness tracker Huawei Band 9. Clicca sul banner presente qui sotto per approfittare della promozione Huawei.

Le HUAWEI FreeBuds Pro 4, ultima generazione delle iconiche cuffiette in-ear di fascia premium, sono le prime a debuttare sotto il marchio Huawei Sound, offrono una trasmissione lossless ad elevata risoluzione ed un sistema True Sound a doppio driver, oltre ad un sistema di riduzione del rumore basato sull’AI in grado di eliminare fino a 100dB. Rispetto al modello precedente FreeBuds Pro 3, vanno a migliorare la trasmissione audio senza perdita di dati, passando da 1,5Mbps a 2,3Mbps.

SPECIFICHE TECNICHE COMPLETE:

Suono: driver dinamici da 11 mm + driver a diaframma planare

Bluetooth 5.2

sensori: accelerometro, giroscopio, infrarosso, magnetometro, rilevazione tocco e pressione, osseo per rilevazione timbro vocale

codec: supportati SBC, AAC, L2HC 4.0 (con HarmonyOS 4), LDAC, Hi-Res Audio Wireless 2.3 Mbps lossless; non supportati LHDC, aptX

resistenza (auricolari) IP54

controlli: pressione singola: avvio o pausa riproduzione, rispondi o aggancia chiamata altre pressioni: doppia per passaggio a traccia seguente, tripla per tornare alla traccia precedente pizzico per cambiare modalità: riduzione rumore, trasparenza, off swipe su o giù per regolare il volume

microfoni: 3 per auricolare, 1 per auricolare a conduzione ossea

custodia con speaker integrato per notifiche o trovarli quando smarriti

batteria: auricolare: 55 mAh custodia di ricarica: 510 mAh

autonomia: in riproduzione, senza riduzione rumori: fino a 7 ore, a 33 ore con custodia di ricarica in riproduzione, con riduzione rumori: fino a 5 ore, a 23 ore con custodia di ricarica in chiamata, senza riduzione rumori: fino a 4,5 ore, a 22 ore con custodia di ricarica in chiamata, con riduzione rumori: fino a 3,5 ore, a 18 ore con custodia di ricarica

ricarica: via cavo tramite USB-C, wireless fino a 5 watt tempi: auricolari nella custodia di ricarica: circa 40 min custodia di ricarica via cavo: circa 60 min custodia di ricarica senza fili: circa 150 minuti

dimensioni e peso: auricolare: 29,1 x 21,8 x 23,7 mm, 5,8 grammi custodia di ricarica: 46,9 x 65,9 x 24,5 mm, 47 grammi

