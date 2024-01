HUAWEI FreeBuds 5i: eleganti e di qualità in SCONTO del 12%

Gli auricolari HUAWEI FreeBuds 5i sono l’emblema dell’innovazione tecnologica e dell’eleganza, e ora puoi averli con uno sconto imperdibile del 12% su Amazon. Questo dispositivo, compatibile con Android, iOS, Windows e altri sistemi operativi, offre un’esperienza di ascolto straordinaria e versatile. Approfitta subito di questa occasione e acquistali al prezzo vantaggioso di 69,90 euro, anziché 79,00 euro.

HUAWEI FreeBuds 5i: questa offerta è limitata nel tempo e quantità

Certificati con la prestigiosa Hi-Res Audio Wireless, i FreeBuds 5i assicurano un suono ad alta risoluzione grazie a una risposta in frequenza più ampia. La possibilità di personalizzare le equalizzazioni li rende adatti a una vasta gamma di generi musicali, garantendo un’esperienza di ascolto su misura.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questi auricolari è la cancellazione attiva del rumore fino a 42 dB. Scegli tra le modalità Ultra, Generale e Comodo per adattarti all’ambiente circostante, permettendo di isolarti completamente dal rumore esterno quando ne hai bisogno. La cancellazione del rumore AI avanzata distingue le voci umane dal rumore ambientale, garantendo una comunicazione chiara e senza disturbi.

La durata della batteria è un altro punto di forza; fino a 28 ore di riproduzione musicale con la custodia di ricarica e 4 ore di riproduzione con soli 15 minuti di ricarica. Gli auricolari sono compatti, leggeri e resistenti all’acqua e alla polvere, certificati IP54, ideali per l’uso quotidiano in qualsiasi ambiente.

La vestibilità è garantita dai morbidi copriauricolari in silicone disponibili in 3 misure e dalla leggera custodia di ricarica. Gli auricolari sono più corti e leggeri dell’11% rispetto alla versione precedente, offrendo un comfort ottimale anche per utilizzi prolungati.

La versatilità è un’altra caratteristica distintiva degli auricolari HUAWEI FreeBuds 5i possono connettersi contemporaneamente a due dispositivi, e la gestione attraverso l’app HUAWEI AI Life è intuitiva e veloce.

Con i comandi touch, controllare gli auricolari diventa estremamente semplice, consentendo di gestire la riproduzione musicale e le chiamate senza dover estrarre il telefono ogni volta. Approfitta subito dello sconto del 12% su Amazon e acquista gli HUAWEI FreeBuds 5i al prezzo speciale di soli 69,90 euro, prima che sia troppo tardi.

