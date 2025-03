Huawei FreeArc, i nuovissimi auricolari open-ear subito disponibili

Huawei torna a spingere forte sul mondo degli accessori mobile lanciando una nuova generazione di auricolari, ambito nel quale il gruppo sta già confermando da tempo l’alta qualità della propria proposta. Gli auricolari, del resto, nel tempo hanno visto trasformato il proprio ruolo e non sono più soltanto un accessorio per l’ascolto della musica, ma veri e propri riferimenti della quotidianità, dallo sport al lavoro, il tempo libero o lo studio, sempre e comunque abbinati al proprio smartphone. Con i nuovi Huawei FreeArc, il colosso tecnologico cinese rimodula il concetto di auricolare open-ear, unendo innovazione, comfort e prestazioni audio di alto livello.

Design e comfort senza pari

I nuovi Huawei FreeArc si distinguono per il loro design open-ear con archetto, caratterizzato da una struttura in nichel-titanio con memory foam da 0,7 mm denominata C-Bridge. Questa soluzione permette una vestibilità flessibile e garante di stabilità, adattandosi alla forma dell’orecchio senza esercitare pressione – e garantendo pertanto alta comodità anche per un utilizzo continuativo. Inoltre, l’81,5% della superficie è rivestito in silicone liquido ultra-morbido, per garantire comfort anche dopo ore di utilizzo.

Qualità audio e tecnologia avanzata

La qualità del suono è garantita da una serie di innovazioni tecnologiche, tra le quali driver ad alta sensibilità da 17 x 12 mm, che offrono un’ottima risposta in frequenza; una struttura acustica simmetrica, per un suono pienamente bilanciato; l’uso di un algoritmo Adaptive Equal-loudness, che regola automaticamente l’uscita audio in base al volume e all’ambiente circostante, così da interpretare il contesto in modo intelligente. Il concetto di “open ear” prevede, insomma, una gestione intelligente del contesto in cui si è immersi, così da rimodulare l’output audio momento per momento.

Pensati nativamente per gli amanti dell’attività fisica, gli auricolari sono certificati IP57, garantendo resistenza ad acqua e polvere per poter essere utilizzati durante qualsiasi tipo di allenamento. Inoltre, il design ergonomico con supporto triangolare a 140° assicura una tenuta stabile anche durante la corsa o altre attività più movimentate.

La qualità delle chiamate è garantita da specifiche che consentono connessioni stabili anche a lunga distanza, una doppia configurazione di microfoni per la miglior ricezione della voce, un sistema di tripla cancellazione del rumore ed accorgimenti per ridurre ancor di più il fastidio del rumore da vento.

Prezzo e disponibilità

I Huawei FreeArc sono disponibili su Huawei Store al prezzo ufficiale di 119,00 euro. Grazie al nostro coupon esclusivo AHDMOOSE30, però, è possibile avere immediatamente uno sconto pari a 30€, potendoli così avere a soli 89€.

Inoltre, una curiosità estremamente interessante: grazie al servizio Huawei Loss Care, si può acquistare un auricolare singolo a metà prezzo entro 12 mesi in caso di smarrimento o danneggiamento. E tutti ben sappiamo quante volte accade di perdere un auricolare e ritrovarsi così di fatto impossibilitati a recuperare la situazione.

Che si tratti di allenarsi in palestra, lavorare in ufficio o rilassarsi all’aperto, i Huawei FreeArc offrono comfort, stabilità e un audio di qualità superiore. La forma è forse meno “business” rispetto ai modelli omologhi antecedenti, ma le caratteristiche del nuovo formato offrono molti vantaggi in ogni altro contesto. Una scelta di campo, insomma: un design innovativo e il supporto di tecnologie avanzate rappresentano la scelta perfetta per chi cerca auricolari all’avanguardia.

In collaborazione con Huawei