Sono trapelate le date di lancio dei nuovi prodotti di Huawei prossimi al debutto su scala globale; stiamo parlando del MatePad Pro 2, dell’orologio intelligente Watch 3 e di molti altri ancora.

Quando arriveranno i nuovi gadget Huawei?

Il mese scorso, Huawei ha introdotto due importanti prodotti di consumo in Cina. Ovviamente ci riferiamo allo Smart Screen V Series 2021 e alla Band 6. Ora, secondo una nuova fuga di notizie, la società rilascerà più prodotti a giugno e alcuni a maggio.

Il popolare leakster @ 长安 数码 君 (Changan Digital King) su Weibo ha rivelato le date di lancio di non uno ma di sei nuovi prodotti del marchio cinese prossimi all’arrivo sul mercato. Due di loro saranno annunciati a maggio, seguiti da altri quattro a giugno.

Ecco l’elenco dei prodotti di consumo Huawei in arrivo e le date di lancio per la Cina. Non sappiamo nulla sulla distribuzione europea.

19 maggio:

Children’s Watch 4X New Bright Model;

Body Fat Scale 3 Pro.

2 giugno:

MatePad Pro2;

Watch3;

Watch3 Pro.

19 giugno:

Nuovo MateBook.

Di tutti i prodotti, abbiamo solo informazioni sulla serie Watch3 e sul MatePad Pro2. Questi dispositivi eseguiranno HarmonyOS e quest’ultimo dovrebbe essere il primo prodotto del marchio ad essere spedito con il sistema operativo interno dell’azienda pronto all’uso.

Inoltre, il tablet sarà disponibile in due dimensioni (12,2 pollici, 12,6 pollici) e sarà alimentato dal SoC HiSilicon Kirin 9000. D’altra parte, gli smartwatch avranno il supporto di app di terze parti e una variante eSIM. Infine, il nuovo Children’s Watch 4X potrebbe differire solo in termini di colore e il laptop potrebbe essere il presunto MateBook 16 di cui tanto si parla sul web.

Per quanto concerne il nuovo smartphone top di gamma, il P50, in queste ore sono uscite nuove informazioni in merito e le prime immagini dal vivo.

