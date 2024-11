Huawei Black Friday: sconti fino al 60% e extra 12% su quasi tutto

È iniziato il Black Friday di Huawei, un’occasione imperdibile per chi cerca tecnologia di qualità a prezzi scontati. Dal 25 novembre fino al 5 dicembre 2024, sul sito ufficiale Huawei sono disponibili sconti fino al 60%, con la possibilità di aggiungere un ulteriore extra 12% di sconto grazie a un coupon specialeABMBL12. L’offerta è valida su quasi tutti i prodotti.

Non mancano le flash sale, promozioni lampo che renderanno questa campagna ancora più interessante. Gli sconti sono applicabili su una vasta gamma di dispositivi, dai laptop agli smartphone, fino agli smartwatch e agli accessori, per soddisfare ogni esigenza.

Ecco una panoramica dei prodotti in promozione:

HUAWEI MateBook D16 2024: potente e versatile

Il HUAWEI MateBook D16 2024 è un laptop affidabile e potente, ideale per chi ha bisogno di un dispositivo versatile. Dotato di processore Intel Core i5 di 12a generazione, 16 GB di RAM e 512 GB di memoria SSD, offre prestazioni elevate per tutte le attività quotidiane, dal multitasking alla produttività avanzata. Il suo design leggero e lo schermo da 16 pollici garantiscono un’esperienza visiva coinvolgente, rendendolo perfetto per chi lavora o studia in movimento.

Lo sconto del Black Friday porta il prezzo a 527€, invece che 899,90€ di listino (inserisci il coupon ABMBL12)

HUAWEI MateBook 14: performance elevate e design premium

Con uno sconto speciale, il HUAWEI MateBook 14 offre 16 GB di RAM e 512 GB di memoria SSD, ideali per multitasking e progetti creativi. Il suo display 2K FullView e il corpo in metallo ultraleggero lo rendono una scelta perfetta per i professionisti sempre in movimento.

Lo sconto del Black Friday porta il prezzo a 747€, invece che 1.099,90€ di listino (inserisci il coupon ABMBL12)

HUAWEI MatePad 11.5S: tablet con tastiera inclusa

Il HUAWEI MatePad 11.5S, con 8 GB di RAM, 256 GB di memoria e tastiera inclusa, è la soluzione perfetta per produttività e intrattenimento. Grazie al suo display ad alta risoluzione e alla compatibilità con la M-Pencil, questo tablet è ideale per lavorare e disegnare ovunque.

Lo sconto del Black Friday porta il prezzo a 395€, invece che 499€ di listino (inserisci il coupon ABMBL12). In omaggio c’è anche la M-pencil di 3a generazione.

HUAWEI MatePad Pro 12.2

Il nuovo HUAWEI MatePad Pro 12.2″ è un vero tablet top di gamma, con schermo PaperMatte che simula l’effetto carta ed è perfetto per disegnatori e creativi. Si tratta anche di un perfetto sostituto al classico laptop, con un peso notevolmente ridotto e dimensioni più compatte. Con 12GB di RAM, 512GB di memoria interna e cover con tastiera e M-pencil incluse, MatePad 12.2 è un perfetto sostituto al classico laptop, con un peso notevolmente ridotto e dimensioni più compatte.

Lo sconto del Black Friday porta il prezzo a 849€, invece che 999€ di listino (inserisci il coupon ABMPAD151). Con il codice alternativo AMIRO99, si sblocca il bundle con le FreeBuds Pro 3.

HUAWEI WATCH FIT 3 Nylon Strap: sport e stile

Il nuovo HUAWEI WATCH FIT 3 con cinturino in nylon è scontato per il Black Friday. Questo smartwatch combina funzioni avanzate di monitoraggio della salute e dell’attività fisica con un design leggero e confortevole, perfetto per ogni stile.

Lo sconto del Black Friday porta il prezzo a meno di 129€, invece che 159€ di listino (inserisci il coupon ABMBL12)

HUAWEI WATCH GT 4 46mm Green: eleganza al polso

Il HUAWEI WATCH GT 4, nella versione da 46 mm con cinturino marrone, è scontato per il Black Friday. Questo smartwatch di alta gamma offre monitoraggio avanzato della salute, più di 100 modalità sportive e un design elegante e sofisticato.

Lo sconto del Black Friday porta il prezzo a 175€, invece che 269€ di listino (inserisci il coupon ABMBL12)

HUAWEI WATCH GT 5 / GT 5 PRO: tecnologia al polso e un regalo incluso

Gli smartwatch della serie GT 5 combinano design elegante e funzionalità avanzate di monitoraggio della salute, come il monitoraggio del sonno, la frequenza cardiaca e oltre 100 modalità sportive.

Lo sconto del Black Friday porta il prezzo a 249€, con le nuove FreeBuds 5i in omaggio (inserisci il coupon ABMBL12).

HUAWEI FreeClip: audio innovativo

Le HUAWEI FreeClip sono cuffie innovative, ideali per chi desidera un audio cristallino e un design compatto. Perfette per la musica o le chiamate in movimento, queste cuffie rappresentano una novità assoluta nel panorama degli accessori Huawei.

Lo sconto del Black Friday porta il prezzo a 140€, invece che 199,90€ di listino (inserisci il coupon ABMBL12)

HUAWEI Pura 70 Ultra: potenza e fotografia di livello superiore

Il HUAWEI Pura 70 Ultra è uno smartphone dal design premium, dotato di una fotocamera avanzata che offre scatti eccezionali in ogni situazione. Perfetto per chi cerca performance elevate e uno stile unico.

Lo sconto del Black Friday porta il prezzo a 1.055€, invece che 1.499€ di listino (inserisci il coupon ABMBL12). Ricevi in omaggio le cuffie FreeClip.