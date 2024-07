Huawei Band 6: sport e benessere sempre sotto controllo (56€)

Huawei Band 6 è un dispositivo sofisticato e di alta qualità, che si fa apprezzare sia per l’estetica moderna e sia per le molteplici funzionalità avanzate. Questo apparecchio è ideale per monitorare costantemente le tue attività sportive ed il benessere fisico: considerando il prezzo a cui viene proposta oggi, non c’è dubbio che sia un vero e proprio affare.

La promozione in corso su Amazon ti permette di acquistare subito Huawei Band 6 in versione Graphite Black con uno sconto esclusivo del 6%, che fa scendere la spesa ad appena 56 euro: sii veloce perché la disponibilità è limitata.

Huawei Band 6 torna in offerta su Amazon

Quest’incredibile smart band è dotata di un display touch Amoled a colori da 1.47 pollici, che rende ancora più semplice leggere le notifiche. Con la tecnologia Huawei Truseen 4.0, il monitoraggio del battito cardiaco è preciso ed avviene in tempo reale. Inoltre, puoi monitorare la qualità del sonno indossando il dispositivo durante la notte.

Per gli sportivi è un must have: infatti, Huawei Band 6 offre una modalità specifica per il salto della corda e oltre 10 modalità di allenamento professionale, ma prevede anche 85 modalità di allenamento personalizzato. La smart band è costruita per durare nel tempo, è resistente e non teme il contatto con l’acqua. È compatibile con Android 5.0 e versioni successive, oltre che con iOS 9.0 e versioni successive.

Le unità disponibili stanno per esaurirsi: affrettati ed aggiungi al carrello Huawei Band 6 ad un prezzo imbattibile, la riceverai a casa nel giro di pochi giorni e senza costi aggiuntivi di spedizione.