Ecco il rumor che riguarda la data di lancio del nuovo atteso smartwatch di casa Huawei, vale a dire Band 6.

Band 6: ecco quando arriva

Stando ad un’indiscrezione trapelata dalla Rete poche ore fa, Huawei si starebbe preparando per annunciare diversi prodotti ad aprile 2021 e, tra questi, dovrebbe figurare anche la serie di fitness-band intelligenti Huawei Band 6. La formazione, che dovrebbe quindi arrivare tra poche settimane, includerà la Band 6 standard e la Band 6 Pro di fascia alta che, ovviamente, costerà un po’ di più a fronte di maggiori funzionalità.

I nuovi dispositivi indossabili sarebbero alcuni di quei prodotti IoT sul cui sviluppo la compagnia cinese si sta concentrando maggiormente, dato che la sua principale fonte di entrate – l’universo degli smartphone – continua a soffrire a causa delle sanzioni statunitensi.

L’indiscrezione racconta anche che, insieme ai nuovi dispositivi indossabili intelligenti, l’azienda starebbe anche pianificando di lanciare un nuovo smartwatch dalla sua linea Huawei Watch Fit, orologi intelligenti dotati di un display quadrato con pannello di visualizzazione AMOLED, con una gamma variegata di colori.

Tornando all’Huawei Band 6, purtroppo al momento i dettagli più interessanti restano un mistero; tuttavia, secondo un’altra indiscrezione, il prezzo degli smartwatch potrebbe essere inferiore, al cambio, ai 130 euro euro.

Nell’attesa di conoscere qualche specifiche in più, ricordiamo che i nuovi wearable Honor (nata da una costola di Huawei ed ora società indipendente) stanno per arrivare: il brand cinese dovrebbe infatti lanciare due indossabili prossimamente, vale a dire l’Honor Smartwatch HES-B39 (nome in codice) l’Honor Smart Band CRS-B39S. I dispositivi sono apparsi di recente sul sito della FCC rivelando che è l’HES-B39 disporrà di una batteria da 180 mAh, mentre la band CRS-B39S avrà una batteria da 100 mAh.

