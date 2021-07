Huawei Band 6 Pro, un nuovo smart screen per bambini ed altri prodotti AIoT del colosso cinese pare che siano in arrivo nel corso del mese corrente.

Huawei: tanti nuovi gadget stanno per arrivare

L'azienda di Ren Zhengfei dovrebbe lanciare una nuova manciata di prodotti questo mese. Mentre la maggior parte delle persone non vede l'ora che arrivi la serie P50, una fuga di notizie ha rivelato che stanno arrivando anche altri prodotti interessanti.

L'account Weibo @菊厂影业Fans, noto per le perdite e le notizie relative al colosso cinese, ha alcuni dei prodotti in cantiere il produttore cinese ha pianificato per il lancio questo mese. Tra questi ci sono due wearable indossabili: la Band 6 Pro e la Children's Watch 4X Pro.

Siamo sorpresi del fatto che la Band 6 Pro stia già per arrivare, in quanto pare che verrà lanciata soltanto tre mesi dopo l'annuncio della versione standard. Tuttavia, il Children's Watch 4X è stato rilasciato lo scorso luglio, quindi è anche lecito aspettarci un successore a breve.

Huawei annuncerà anche uno smart screen per bambini, seguendo le orme di Amazon che ha presentato una versione per bambini dell'Echo Show 5 a maggio scorso. La sua serie Smart Screen (leggasi smart TV) riceverà anche un modello premium mentre la gamma di prodotti Smart Screen X vedrà l'arrivo di un televisore avente una dimensione differente.

Il leaker aggiunge che la compagnia non annuncerà nuovi notebook questo mese. Quindi, se non vedevate l'ora di vedere nuovi MateBook, ci dispiace deludervi, ma secondo la fonte questo non accadrà.

Non sappiamo se tutti questi prodotti verranno annunciati insieme in un evento o se avranno annunci separati. Non appena avremo maggiori dettagli, ve lo faremo sapere. Restate connessi per non perdervi le ultime news in merito.

Huawei

Wearable