Huawei ha fondato una nuova società di ricerca e sviluppo dedicata alle auto elettriche e alle strutture relative al settore: ecco Huawei Digital Energy Technology Co Ltd.

Huawei sempre più per le auto

Huawei sembra voglia fare sul serio e dedicarsi all'universo dei veicoli elettrici in modo più accurato. La società, infatti, ha fondato la Huawei Digital Energy Technology Co Ltd (tradotta dal cinese 华为数字能源技术有限公司), con l'intento di concentrarsi sulla ricerca e allo sviluppo di nuove tecnologie relative ai veicoli elettrici e alle relative strutture.

Attraverso questa compagnia, secondo i colleghi di ITHome, Huawei dovrebbe progettare innovative tecnologie energetiche, creare sistemi di recupero energetico, ideare processi di accoppiamento elettromeccanico e sviluppare strutture energetiche per la vendita di veicoli elettrici.

Vale la pena ricordare che negli ultimi mesi, la compagnia ha mostrato il suo interesse per i veicoli elettrici intelligenti, lanciando diversi hardware e software per altri produttori di automobili e direttamente per i consumatori. Tuttavia, con la fondazione della nuova società – che è controllata al 100% da Huawei Technologies e ha un capitale sociale di 3 miliardi di Yuan (al cambio, circa, 390 milioni di euro) – , sembrerebbe che Huawei voglia dedicarsi in modo più approfondito al settore delle auto e in particolare ai veicoli elettrici.

Nell'attesa di conoscere gli sviluppi di Huawei Digital Energy Technology Co Ltd, vale la pena segnalare che poche ore fa è emerso dalla Rete che la compagnia cinese presenterà molto presto un nuovo caricatore da 135W (il nome è HW-200A00P00), compatibile con smartphone e computer proprietari.

Huawei

Elettronica