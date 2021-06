La corsa alla tecnologia di ricarica più rapida continua: di recente, Xiaomi ha dimostrato che un suo fast charge potrebbe raggiungere una potenza di carica in ingresso di 200 W. Questo gadget sarà disponibile sui prodotti di massa nel prossimo futuro. Oggi abbiamo appreso che un altro produttore di smartphone di prim'ordine con sede in Cina svelerà una feature simile. Stiamo parlando di Huawei e della sua ricarica rapida da 135 W, compatibile sia con laptop che con smartphone.

Huawei: come funziona la tecnologia da 135W?

Un blogger di Weibo ha suggerito che l'OEM cinese lancerà un caricabatterie ad alta potenza da 135 W che utilizza l'interfaccia USB-C tradizionale ma supporta la ricarica super veloce di laptop e smartphone Huawei.

Da quanto si apprende, sappiamo che questo modello di caricabatterie ha il nome HW-200A00P00, supporta una ricarica rapida fino a 20 V/6,75 A ed è sviluppato appositamente per i notebook. È compatibile con più protocolli come PD, DCP, QC2.0, QC4, FCP, SCP e altri ed è compatibile con la maggior parte dei prodotti digitali sul mercato.

Il charger 135 W di Huawei adotta un design bianco completo, una struttura a perno diviso e il cavo integrato non è collegabile. Possiamo anche vedere le parole “Huawei SuperCharge” stampate anche sul lato. Come detto, è fatto principalmente per i notebook ma è compatibile anche con gli smartphone. Quindi anche le icone di notebook e smartphone sono contrassegnate.

Bene, anche se questo prodotto può sembrare attraente per molti utenti, dobbiamo dire in precedenza che Huawei Matebook 16 era dotato di un adattatore di alimentazione USB-C da 135 W di serie.

Al momento, gli smartphone della compagnia cinese supportano una ricarica rapida fino a 66 W (11 V/6 A). Pertanto, se si dovesse utilizzare questo caricabatterie, i possessori di telefoni Huawei utilizzeranno solo la metà della sua potenza. Ma quando il caricabatterie sarà compatibile con molti prodotti, ci saranno molti benefici per i clienti. Il caricatore fornirà una ricarica rapida non solo per laptop ma anche per smartphone.

Il gadget ha già superato la certificazione FCC. Quindi ci sono tutte le ragioni per pensare che la sua data di lancio sia vicina. Ma poiché non ci sono informazioni ufficiali riguardo alla data di uscita, vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale“.

Huawei

Smartphone