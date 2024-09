HUAWEI annuncia Watch GT5 e MatePad Pro 12.2: Caratteristiche, Prezzi e Promo di lancio

HUAWEI ha ufficialmente lanciato la nuova serie Watch GT 5, insieme al nuovo MatePad Pro 12.2. Scopiamo tutte le caratteristiche e i prezzi dei nuovi prodotti annunciati da HUAWEI, nel corso di un evento di lancio internazionale a Barcellona.

HUAWEI Watch GT5 e GT5 Pro

La nuova gamma di smartwatch è composta da diverse varianti, che si differenziano per design, dimensione del display e materiali utilizzati per la cassa e il cinturino.

Design e Display

Il design della serie HUAWEI Watch GT5 esprime una combinazione perfetta tra eleganza e robustezza. La serie è disponibile in due varianti principali: il Watch GT5 standard e il Watch GT5 Pro.

Il modello Pro si distingue per l’uso di materiali di fascia alta come il vetro zaffiro, la ceramica nanocristallina e il titanio di grado aerospaziale TC4. Il processo di realizzazione della ceramica nanocristallina richiede sette giorni ad alte temperature per garantire una resistenza straordinaria. Questa serie è nota anche per il suo contrasto tra superfici opache e lucide, che danno vita a un design iconico e senza tempo.

Immagini

Le varianti disponibili includono cinturini in fluoroelastomero nero, pelle composita marrone, tessuto intrecciato blu e ceramica bianca, offrendo una vasta scelta per soddisfare qualsiasi stile.

Il display AMOLED del Watch GT5 è uno dei punti di forza della serie. Disponibile nelle dimensioni da 46 mm e 41 mm, offre una risoluzione di 466×466 pixel con densità di pixel pari a 352 PPI per la versione da 46 mm e 326 PPI per quella da 41 mm. Questo garantisce colori vivaci e dettagli estremamente nitidi. L’esperienza visiva è ulteriormente migliorata dalla fluidità delle animazioni e dalle nuove funzionalità software, che includono la possibilità di rispondere ai messaggi direttamente dall’orologio grazie alla tastiera integrata.

Immagini

HUAWEI TruSense

Una delle innovazioni più rilevanti della serie GT5 è l’integrazione del nuovo sistema HUAWEI TruSense. Questo sistema è stato sviluppato per garantire una maggiore precisione nel monitoraggio della salute e delle prestazioni sportive. Con il supporto di algoritmi avanzati e sensori potenziati, HUAWEI TruSense misura oltre 60 parametri vitali, tra cui la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), la temperatura corporea e i livelli di stress.

Il sensore TruSense utilizza tecnologie innovative come l’oscuramento del vetro per ridurre le interferenze e migliorare la qualità del segnale del 20%. Questo porta a un monitoraggio della salute più accurato e reattivo, permettendo agli utenti di ricevere feedback in tempo reale sulla loro condizione fisica.

HUAWEI Health

Così come i modelli precedenti, i nuovi Watch GT5 sono compatibili sia con gli smartphone Android che con gli iPhone, collegati tramite la nuova versione dell’app HUAWEI Health.

Acquistando uno dei nuovi smartwatch Watch GT5 o Watch Ultimate, si ha la possibilità di attivare 3 mesi di abbonamento a HUAWEI Health+ in maniera del tutto gratuita, sbloccando funzioni avanzate con allenamenti basati sulla scienza, qualità del sonno, gestione delle calorie, calma e rilassamento. Dopo i primi 3 mesi, è possibile rinnovare il servizio a €7,99/mese o €59,99 all’anno.

Prezzi e Coupon esclusivo

La serie HUAWEI Watch GT5 è disponibile in diverse varianti per soddisfare ogni esigenza estetica e funzionale. Ecco i principali modelli e i relativi prezzi:

HUAWEI Watch GT5 (46 mm) : Black Fluoroelastomer: 249 € Brown Composite Leather: 269 € (esclusiva Huawei Store) Blue Woven: 279 €

: HUAWEI Watch GT5 (41 mm) : Black Fluoroelastomer: 249 € (esclusiva Huawei Store) White Composite Leather: 259 € Gold Milanese: 299 € Blue Fluoroelastomer a 249€ Brown Woven a 269€

: HUAWEI Watch GT5 Pro (46 mm) : Black Fluoroelastomer: 379 € Titanium: 499 €

: HUAWEI Watch GT5 Pro (42 mm) : White Fluoroelastomer: 449 € White Ceramic Titanium: 599 €

:

Acquistando la serie GT5 entro il 31 ottobre, gli utenti potranno ricevere in omaggio le HUAWEI FreeBuds 5i e usufruire di uno sconto per un cinturino aggiuntivo grazie al coupon promozionale ABMGT51.

Vinci un Huawei Matebook X Pro

In occasione del lancio della nuova gamma di prodotti, HUAWEI offre la possibilità di partecipare al concorso per vincere un MateBook X Pro, il laptop top di gamma del brand. Per tentare la fortuna basta iscriversi alla newsletter di HUAWEI, un’occasione molto interessante per portarsi a casa un PC di fascia alta a titolo del tutto gratuito.

HUAWEI Watch Ultimate

Accanto alle versioni standard e Pro, HUAWEI ha mostrato anche il Watch Ultimate, il top di gamma pensato per chi cerca il massimo delle prestazioni e del design. Il Watch Ultimate è realizzato con materiali di altissima qualità, come una cassa in titanio di grado aerospaziale e una ghiera in ceramica nanocristallina. Questo modello offre resistenza superiore e un’estetica robusta, pensata per gli avventurieri e gli sportivi più esigenti.

Tra le caratteristiche tecniche, il Watch Ultimate supporta immersioni fino a 40 metri e dispone di una modalità di tracciamento avanzata per sport estremi come il trail running e il golf. La batteria, particolarmente potente, garantisce un’autonomia fino a 14 giorni, anche con l’uso intenso delle funzionalità più avanzate.

Inoltre, il modello Ultimate offre funzionalità uniche come la navigazione con mappe 3D dei percorsi, il monitoraggio avanzato del golf con analisi dei colpi e il supporto al diving con tecnologie professionali. È il compagno ideale per chi ama spingersi oltre i limiti durante le attività all’aperto.

HUAWEI Watch Ultimate arriva ad un prezzo di listino di 899€, con le cuffie FreeBuds 3 Pro in omaggio per il periodo di lancio.

HUAWEI MatePad Pro 12.2" e MatePad 12 X

Durante l’evento di lancio è stato presentato anche il nuovo HUAWEI MatePad Pro 12.2", un tablet pensato per la produttività e la creatività. Con uno spessore di soli 5.5 mm e un peso di 508 g, è il tablet da 12 pollici più leggero mai prodotto da HUAWEI. Il display da 12.2 pollici FullView con tecnologia PaperMatte riduce i riflessi fino al 99%, garantendo un’esperienza visiva ottimale, anche in condizioni di luce intensa.

Il MatePad Pro 12.2" offre una risoluzione elevata di 275 PPI, 2000 nits di luminosità e un rapporto schermo-corpo del 92%, con cornici sottili di soli 4.6 mm. È equipaggiato con la nuova tastiera HUAWEI Glide Keyboard e lo stilo M-Pencil di terza generazione, rendendo il tablet uno strumento perfetto per chi cerca una soluzione versatile e portatile per lavorare o creare.

HUAWEI MatePad 12 X

Accanto al MatePad Pro 12.2", HUAWEI ha introdotto anche il MatePad 12 X, un tablet rivolto ai professionisti in cerca di un dispositivo leggero ma potente. Con il suo display da 12 pollici PaperMatte e una risoluzione di 2800×1840 pixel, offre una visione cristallina e colori vividi. La frequenza di aggiornamento di 144 Hz assicura una fluidità ottimale, mentre la luminosità massima di 1000 nits garantisce un’eccellente visibilità anche sotto la luce del sole.

Il MatePad 12 X è dotato di sei altoparlanti con divisione delle frequenze alte e basse, ideale per chi cerca un’esperienza sonora di alta qualità. Inoltre, supporta lo stilo M-Pencil di terza generazione con oltre 10.000 livelli di pressione, rendendolo perfetto per il disegno e la scrittura. Grazie alla batteria da 10.000 mAh e alla ricarica rapida da 66 W, il tablet garantisce fino a 14 ore di autonomia.

Prezzi MatePad

Il MatePad Pro 12.2" è disponibile al prezzo di 999€, comprensivo di tastiera italiana e in omaggio la penna M-Pencil di terza generazione e ricevi in omaggio FreeBuds Pro 3 con il coupon esclusivo ABMPRO121. Questo bundle offre un’esperienza completa per gli utenti che necessitano di un dispositivo per la produttività e la creatività.

Il MatePad 12 X è disponibile al prezzo di 649€, includendo la tastiera italiana o inglese e lo stilo M-Pencil di terza generazione in omaggio, ricevi in omaggio FreeBuds Pro 5i con il coupon esclusivo ABMPRO12X1.