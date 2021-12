Huawei annuncia i performanti occhiali smart con a bordo HarmonyOS

Nei giorni scorsi, Huawei ha ufficializzato i nuovi modelli dei suoi occhiali smart: a bordo troviamo il sistema operativo proprietario HarmonyOS e l'assistente virtuale Celia a supporto dell'utente.

Presentati ufficialmente i nuovi Huawei smart glasses

Gli occhiali smart Huawei sono disponibili in tre differenti versioni: Boston, Wellington e Aviator. A seconda delle esigenze sarà possibile valutare l'inserimento di lenti graduate, lenti per filtrare la luce blu quando si lavora al computer oppure acquistare “semplici occhiali da sole”.

Ogni modello è dotato di altoparlanti e microfoni da 128 mm, grazie a cui interagire con l'assistente digitale Celia senza utilizzare le mani: si potrà ascoltare musica, effettuare telefonate oppure ricevere indicazioni stradali mentre si è alla guida sfruttando semplicemente i comandi vocali.

La società cinese mette a disposizione circa una dozzina di montature tra cui scegliere, in base al proprio umore o per dar vita ad un perfetto abbinamento con i vestiti. Al momento, gli occhiali smart di Huawei sono disponibili solo in Cina con prezzi variabili da 1,699 CNY ($267) a 1,899 CNY ($298): ci auguriamo che presto raggiungano anche il mercato europeo.