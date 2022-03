Huawei ancora al top nella classifica dei telefoni 5G

Secondo quanto si apprende da una ricerca che ha pubblicato un “Rapporto 2021 sui telefoni cellulari 5G“, si scopre che, sebbene Huawei non sia più stata in grado di lanciare device 5G, è ancora al primo posto nella classifica dei maggiori prodotti di flagship 5G in territorio locale.

Stando ai dati osservati, si scopre che Huawei è la società leader del mercato dei terminali 5G grazie ad una quota pari al 29,2%, con Vivo al secondo posto e Apple che cresce sempre più fra gli utenti cinesi. Di seguito riportiamo le loro quote di mercato: 15,4% e 14,1%.

Come fa Huawei ad essere ancora al primo posto?

Bisogna ammettere che questi dati comprendono anche anche la quota di mercato relativa a tutti i nuovi device dotati di modem per le ultime reti nel 2021.

Si scopre che, più è grande la quota di mercato, più è popolare un determinato marchio. Ecco quindi come ha fatto Huawei a classificarsi al primo posto, spodestando così Apple. Vivo e OPPO arrivano al terzo e quarto posto, Xiaomi al quinto.

Notiamo anche che la gamma di iPhone del 2020 è riuscita a raggiungere il podio della classifica ma nell'elenco sono presenti anche le linee Nova, P40 e Mate30 del 2019.

Segnaliamo che in Cina il supporto alle reti di quinta generazione sta diventando sempre più capillare e fondamentale nel mercato della telefonia mobile. Spesso, molti enti hanno riferito che il tasso di penetrazione di device 5G sul suolo cinese stava diventando una costante sempre maggiore e le cose non potranno che migliorare.

Sicuramente, adesso che Apple ha lanciato il suo midrange premium SE (2022) con modem per le reti next-gen, tale classifica potrebbe vedere un cambiamento significativo. Gli analisti infatti, prevedono vendite record per la società proprio grazie all'ultima proposta svelata durante l'evento Peek Performance.

Voi avete acquistato uno smartphone 5G nell'ultimo anno?