Il ban degli Stati Uniti su Huawei ha avuto effetti significativi sul mercato degli smartphone dell'azienda. Tuttavia, Huawei è una società multinazionale e ha molte altre attività di cui può occuparsi. Dopo i divieti infatti, ha preferito investire in altri settori. Ora, secondo un recente rapporto, l'OEM cinese ha pubblicato un brevetto per “un metodo di visualizzazione e un dispositivo elettronico per un dispositivo elettronico con uno schermo flessibile“. Il documento viene fornito con il numero CN112817470A.

Huawei: il brevetto di un prodotto dedicato ai gamers

Inoltre, l'abstract del patent mostra ulteriori informazioni sull'usabilità di questo prodotto. Si evince che questo display offrirà agli utenti del settore dei giochi una visione migliore del normale. La dicitura correlata al brevetto recita scritto “per migliorare l'esperienza di gioco dell'utente durante i giochi“. Ovviamente, questo è un display per il mercato dei giochi.

Si evince che lo schermo flessibile è nello stato piegato, in risposta all'operazione di apertura dell'applicazione di gioco, il dispositivo elettronico visualizza l'interfaccia dell'applicazione di gioco attraverso una UI dedicata.

Il gigante della produzione cinese, inoltre, ha tenuto ieri una conferenza per il lancio di nuovi prodotti dedicati alla smart home. Durante questo evento, la società ha annunciato ufficialmente il suo nuovo display di fascia alta MateView. Questo dispositivo non solo è dotato di un pannello curvo da 34 pollici, ma utilizza anche uno schermo ad alta frequenza di aggiornamento 3K con refresh rate da 165Hz. Inoltre, questo device è dotato di speaker stereo SoundBar: integra doppi altoparlanti da 5 W, composti da 2 full-range e supporta 2.0 canali. La società ha anche annunciato che Huawei MateView e Mate View GT arriveranno sugli scaffali il 1 giugno.

Il MateView GT invece adotta uno schermo da 34 pollici, avente una curvatura di 1500R. Inoltre, questo monitor utilizza plastica nera opaca. Il modello e-sport ha una risoluzione 21: 9 “3K +”, che dovrebbe essere una risoluzione di 3440 x 1440, una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e doppi altoparlanti.

