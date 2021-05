Huawei rivede ancora una volta il concetto di super attenzione al cliente, proponendo – fino al 30 giugno – una serie di occasioni aggiuntive per vecchi e nuovi affezionati del colosso cinese. Ecco di cosa si tratta.

Huawei: nuovi vantaggi per i clienti

La prima novità riguarda la possibilità di comprare nuovi dispositivi Huawei dando in permuta il proprio usato, di qualsiasi marca sia. Prima di comprare un nuovo device, è sufficiente verificare quanto vale il proprio usato sulla pagina dedicata. Il rimborso (fino a 790,36€) verrà accreditata direttamente sul conto corrente. Inoltre, è possibile ottenere altri 100€ aggiuntivi per comprare un device qualsiasi sull'e-commerce della compagnia.

Oltre alle permute, le novità riguardano anche la garanzia dello smartphone. Infatti, fino al 30 giugno è possibile chiedere un'estensione di garanzia di altri 6 mesi, in forma del tutto gratuita. Puoi farlo anche se il device lo hai già comprato: è solo importante che sia ancora in garanzia quando richiedi l'estensione. Per fare richiesta, devi solo aprire l'app Supporto e cliccare sul banner in homepage.

Tramite lo stesso banner, potrai anche avere diritto a un voucher per un'applicazione gratuita di una pellicola proteggischermo, che potrai sfruttare in un Customer Service Center a Milano, Roma o Catania.

Ancora, nuovi vantaggi anche per le riparazioni: sempre fino al 30 giugno, potrai beneficiare anche di vantaggi sulle riparazioni: fino al 20% di sconto sul prezzo massimo consigliato da Huawei sui ricambi necessari per la riparazione.

Infine, i nuovi clienti potranno fare il pieno di regali dopo l'acquisto di un nuovo dispositivo Huawei (tablet o smartphone): 50 GB di spazio di archiviazione gratuito su Huawei Mobile Cloud e tre mesi di abbonamento Premium gratuito a Huawei Music e Huawei Video. Anche in questo caso, solo fino al 30 giugno.

