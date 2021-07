Secondo quanto riferito, Huawei pare che stia lavorando su uno smartphone avente il supporto alla ricarica rapida da ben 90 W.

Huawei: cosa sappiamo del device con fast charge da 90W?

A quanto pare Huawei sta lavorando su un nuovo smartphone, secondo un noto leakster. Secondo quanto riferito, il telefono in questione supporterà anche la ricarica rapida da 90 W, che sarebbe il valore di ricarica rapida più alto offerto da uno smartphone del gigante tecnologico cinese.

Il rapporto è arrivato poche ore fa dall'informatore @数码闲聊站 (12 luglio 2021) che ha condiviso la notizia su Weibo, un sito web di microblogging cinese. A partire da ora, la velocità di ricarica rapida più alta su uno smartphone del marchio è stata quella di 66 W, presente nella gamma Mate 40 uscita lo scorso anno.

La prossima serie Huawei P50 potrebbe offrire un supporto di ricarica rapida simile o addirittura superiore, sebbene le sue specifiche esatte della batteria siano attualmente sconosciute.

Al momento, la fast charge cablata più potente disponibile in uno smartphone in produzione di massa è quella da 120 W, che si trova nel Black Shark 4 Pro e nell'iQOO 7. Sfortunatamente, questa è una notizia ancora non confermata, quindi vi invitiamo a prendere il suddetto rapporto con “un pizzico di sale” . Tuttavia, questo è anche indicativo del fatto che l'azienda non ha interrotto il suo lavoro di ricerca e sviluppo sugli smartphone, nonostante le sanzioni statunitensi abbiano hnno interrotto la catena di approvvigionamento e tagliato la fornitura di chip da TSMC. Quindi restate connessi con noi per ulteriori informazioni, poiché forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili.

Nelle news correlate, probabilmente la gamma P50 verrà svelata il prossimo 29 luglio, salvo ulteriori (eventuali) ritardi. Oramai non ci speriamo più, ma ci piacerebbe vedere i nuovi telefoni del costruttore. Anche se, a quanto pare, potrebbero non arrivare mai in Europa. Staremo a vedere.

