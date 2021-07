Stando a quanto si apprende in rete in queste ore, sembra che Huami terrà una conferenza denominata “Future of Health” il prossimo 13 luglio.

Huami investe in tecnologie per la salute

All'inizio della giornata di ieri, martedì 6 luglio 2021, Huami Technology ha annunciato che terrà la sua Next Beat Conference in Cina alla fine di questo mese. La conferenza avrà come tema “Il futuro della salute” il 13 luglio 2021.

Il produttore cinese di dispositivi indossabili ha condiviso online un nuovo poster promozionale, che ha rivelato la data della conferenza Next Beat. Nel corso dell'evento, l'azienda dovrebbe discutere il futuro e i risultati della ricerca nel campo delle tecnologie legate alla salute. In particolare, nel 2019 il Dipartimento di Medicina Interna Cardiovascolare dell'Ospedale Universitario di Pechino ha collaborato con l'azienda per condurre ricerche cliniche per rilevare la fibrillazione atriale negli smart band.

Al momento, i prodotti del marchio offrono monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, sensori di frequenza cardiaca, tra le altre caratteristiche. Quindi, possiamo aspettarci che la società sveli nuove tecnologie legate al controllo nel campo della salute durante questa conferenza.

Non di meno, Huami Technology potrebbe anche annunciare il processore Huangshan di prossima generazione. Per chi non lo sapesse, la compagnia sta lavorando al suo chipset indossabile auto-sviluppato di terza generazione per i suoi wearable intelligenti. Non sappiamo se vedremo anche nuovi prodotti hardware nel corso dell'evento, ma noi reputiamo di no. Ad ogni modo, vi invitiamo a prendere questa supposizione con “un pizzico di sale” e di restare connessi con noi per saperne di più nei prossimi giorni. Vi terremo aggiornati.

Wearable