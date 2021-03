Huami Technology ha appena annunciato una partnership con Amazon Cloud settimana scorsa; lo scambio delle firme pare che sia avvenuto ufficialmente il 25 marzo 2021. Ora le due aziende vogliono cooperare per fornire servizi innovativi e per “migliorare la competitività globale“.

Huami e Amazon insieme per servizi innovativi in cloud

Il gigante tecnologico cinese ha annunciato che utilizzerà la tecnologia cloud di Amazon per sfruttare la sua infrastruttura globale e la “sicurezza leader del settore“, insieme alla sua caratteristica e ai suoi servizi cloud. Inoltre, il noto produttore di dispositivi indossabili ha anche affermato che utilizzerà anche il “chip end cloud” di Amazon, che copre più di 70 Paesi e regioni in tutto il mondo. La società ha anche aggiunto che la collaborazione aumenterebbe anche la competitività, promuovendo nel contempo un rapido sviluppo nel mercato globale.

In particolare, le due società presto esploreranno anche un’ulteriore cooperazione in futuro per settori come i servizi sanitari basati sul cloud. La società ha affermato che il motivo per cui ha scelto Amazon Cloud Technology rispetto ad altre aziende basate sul cloud è dovuto alla flessibilità e all’ambiente di cloud computing sicuro che l’azienda è in grado di fornire. Questo segna un’importante partnership che consentirà a Huami di utilizzare l’esperienza cloud del gigante americano.

Fan Meihui, co-fondatore di Huami Technology e presidente a rotazione del Global Innovation Center, ha dichiarato che “Le capacità di sicurezza e conformità di Amazon Cloud Technology aiutano a far sì che gli utenti si fidino di noi per garantire la sicurezza e la privacy dei loro dati personali, proprio come si fidano Amazon Cloud Technology “. Cosa ne pensate di questa svolta nel settore dei wearable ad opera del produttore delle Amazfit?

