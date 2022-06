HTC svela Desire 22 Pro, il primo telefono pensato per il METAVERSO

Ci siamo: HTC ha appena svelato un nuovo smartphone dopo diverso tempo. Si chiama Desire 22 Pro, esegue Android 12 ed è il primo telefono al mondo ad essere concepito come strumento essenziale per il metaverso. Di fatto, è il companion del visore Viverse dell’azienda. Ma come funziona?

HTC Desire 22 Pro: le sue caratteristiche

Il device presenta un processore Qualcomm Snapdragon 695 che è composto da otto core Kryo 660 che operano a 2,2 GHz, ha una GPU Adreno 619 e il modem Snapdragon X51 per il 5G. La RAM è da 8 GB, lo storage da 128 GB e si può espandere con la microSD.

Non di meno, c’è uno schermo da 6,6 pollici che ha una risoluzione FullHD+, un aspect ratio di 20:9, refresh rate da 120 hz e non solo. Troviamo una selfiecam da 32 Megapixel incastonata in un foro di piccole dimensioni posto sul versante superiroe dello schermo. Posteriormente invece, ci sono tre ottiche da 64, 13 e 5 Megapixel.

Riportiamo di seguito tutte le caratteristiche complete del dispositivo:

Display LCD da 6,6 pollici con risoluzione FullHD+, aspect ratio 20:9, frequenza di aggiornamento da 120 Hz, Corning Gorilla Glass e non solo;

Qualcomm Snapdragon 695;

Adreno 619;

8 GB di RAM;

128 GB di storage con slot microSD;

Android 12;

Main camera da 64 megapixel, ultrawide da 14 Mpx, sensore terziario da 5 Mpx, flash LED;

selfiecam da 32 Megapixel;

Fingerprint montato lateralmente;

Certificazione IP67;

Peso 205,5 grammi;

Dimensioni di 166,3 x 76,9 x 9,4 mm;

Connettività completa: 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, USB Type-C, NFC e non solo;

batteria da 4520 mAh con fast charge da 18W e wireless charging.

Arriviamo ora al metaverso: ci sono tante applicazioni pensate per il visore proprietario della compagnia. Troviamo Viverse, Vive Avatar, Vive Walle. È sicuramente un telefono da provare per capirne tutte le sue caratteristiche. Certo, almeno sul fronte del design ci saremmo aspettati di più da un’azienda che un tempo realizzava gioiellini come l’HTC One M7 o M8. Desire 22 pro venduto a 380€ e arriva in due coloraazioni: Midnight Black e Gold. In UK si può già preordinare e le spedizioni partiranno il 1 agosto.

Se cercate il “vecchio” modelli di HTC, il Desire 21 Pro, sappiate che si trova su Amazon a 424,16€. Il visore Vive Pro 2 costa 912,23€.

