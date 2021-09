HTC Mobile sta pianificando un ritorno in Corea; di fatto, stando a quanto si osserva in rete, sembra che sia iniziato il reclutamento per diverse posizioni chiave all'interno dell'azienda.

HTC Mobile: una ri-partenza da zero?

La compagnia taiwanese sta lentamente ricostruendo la sua attività. Il produttore ha annunciato alcuni telefoni di fascia media lo scorso anno in mercati selezionati come la Russia e il Sud Africa. Ora, il colosso taiwanese sembra essere pronto a tornare sul mercato coreano.

Una pubblicazione locale, ET News, ha riferito che HTC sta pianificando di rientrare in Corea e ha iniziato a reclutare del personale per alcune posizioni di rilievo. La fonte riporta che HTC sta seguendo le orme di Motorola che ha recentemente lanciato un nuovo telefono in Corea dopo una pausa di 10 anni. La compagnia di Taiwan aveva chiuso la sua attività di telefonia mobile nel paese nel dicembre del 2012 dopo una serie di vendite deludenti.

Si dice che HTC stia reclutando un Business Development and Sales Manager il cui compito principale prevederà l'analisi della domanda del mercato, la creazione di strategie commerciali e la creazione di partnership con vettori e partner.

I telefoni che il marchio dovrebbe annunciare in Corea saranno molto probabilmente device 5G economici, ma non escluderemo la possibilità di telefoni LTE con un prezzo inferiore a $ 150 come il Wildfire E Lite e Wildfire E3 che sono stati annunciati nel primo trimestre di quest'anno .

Ad aprile, è stato riferito che HTC avesse in programma di lanciare nuovi gadget nel secondo trimestre dell'anno, ma ciò non è mai accaduto. Tuttavia, potrebbe ancora svelare diversi nuovi dispositivi prima della fine dell'anno. Staremo a vedere. Non si sa nulla del piano di attacco per l'Europa.

HTC

Smartphone