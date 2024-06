HP Victus 16, ottimo sconto di 200€: Intel Core i7, 16GB di RAM e RTX 4070

Il laptop HP Victus 16, attualmente in offerta a 1.399,99€ invece di 1.599,99€ (prezzo di lancio), è una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate sia per il gaming che per la produttività. Non manca nulla: processore potente, schermo a refresh rate elevato e una potente GPU di ultimissima generazione per affrontare tutti i giochi tripla A più recenti.

Il cuore del sistema è l’Intel Core i7-13700H, un processore di 13a generazione che offre velocità e reattività eccellenti. Con 16GB di RAM DDR5 a 5600 MHz, il multitasking e l’esecuzione di applicazioni pesanti avvengono senza problemi. Il laptop è dotato di un SSD da 512GB che garantisce tempi di avvio rapidi e ampio spazio per l’archiviazione di file e giochi.

Il display da 16,1 pollici FHD IPS con una frequenza di aggiornamento di 144Hz offre un’esperienza visiva fluida e dettagliata, ideale per i giochi competitivi e la visione di contenuti multimediali. La presenza della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 con 8GB di VRAM è una garanzia: supporta senza problemi tutti i giochi più recenti, quasi sempre ad impostazioni elevate.

La connettività è avanzata grazie al Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, che garantiscono una connessione stabile e veloce. Ovviamente non manca nemmeno Windows 11, che troverai preinstallato fin dal primo avvio. Non farti scappare questa offerta: hai ancora pochissimo tempo per risparmiare 200€.