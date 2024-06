HP Victus 15 con RTX 4050, offerta bomba: il prezzo scivola sotto i 1000€ (anche a rate)

Il notebook HP Victus 15-fa1005sl, esclusiva Amazon, è attualmente disponibile a 999,99€, con uno sconto del 13% rispetto al prezzo consigliato di 1.149,99€. Ovviamente al momento del checkout, se lo desideri, potrai anche scegliere di spezzare l’importo in più pagamenti mensili: ti basterà usare Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento.

Questo potente laptop è dotato di un processore Intel Core i5-12500H, 16GB di RAM e 512GB di SSD NVMe PCIe M.2, garantendo prestazioni rapide e reattive.

Il display da 15,6 pollici FHD IPS con frequenza di aggiornamento di 144Hz offre immagini nitide e fluide, ideale per il gaming e la multimedialità. La scheda grafica è una Nvidia RTX 4050 da 6GB di ultima generazione: supporta giochi e applicazioni graficamente intensive, assicurando un’esperienza visiva superiore.

Il laptop supporta anche Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, garantendo connessioni rapide e stabili. Viene fornito con Windows 11 Plus preinstallato, offrendo l’ultima versione del sistema operativo di Microsoft con tutte le sue nuove funzionalità e miglioramenti.

Il design in grigio è elegante e moderno, adatto sia per il lavoro che per il gioco. Nel complesso: un laptop davvero potente e versatile, che oggi può essere tuo ad un prezzo ultra-competitivo. Non rimane molto tempo: acquistalo subito per farlo tuo a meno di 1000€.