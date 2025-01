HP Victus 15 con RTX 4050 in offerta a soli 799€: super laptop da gaming performante

L’HP Victus 15-fa1007sl, un laptop progettato per i gamer e i professionisti che richiedono prestazioni elevate, è disponibile su Amazon al prezzo di 799,99€. Questo dispositivo combina potenza, grafica avanzata e un design moderno per offrire un’esperienza senza compromessi.

Il cuore del Victus 15 è il processore Intel Core i5-12450H, capace di gestire multitasking, giochi e applicazioni complesse con fluidità. La RAM 16GB DDR4 e il disco SSD da 512GB PCIe garantiscono tempi di caricamento rapidi e ampio spazio per archiviare file e giochi.

Equipaggiato con la scheda grafica Nvidia GeForce RTX 4050 da 6GB, il notebook è ideale per il gaming avanzato, offrendo frame rate elevati e una grafica straordinaria. La tecnologia Ray Tracing e il supporto DLSS migliorano ulteriormente l’esperienza visiva.

Lo schermo da 15,6 pollici FHD IPS con refresh rate di 144 Hz offre immagini nitide, colori vividi e un’esperienza di gioco fluida e immersiva. Il trattamento antiriflesso consente un uso confortevole anche in ambienti molto luminosi.

Il notebook supporta Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, garantendo una connessione stabile e veloce per gaming online e streaming. Il sistema operativo Windows 11 Home offre un’interfaccia intuitiva e un supporto eccellente per le applicazioni più recenti.

Con un design elegante e robusto, l’HP Victus 15 è perfetto per chi cerca un laptop che unisca stile e funzionalità. La tastiera retroilluminata consente di giocare o lavorare anche in condizioni di scarsa illuminazione. Non sappiamo quanto ancora a lungo durerà questa offerta: approfittane subito per averlo a soli 799€!