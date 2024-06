HP Pavilion x360: con lo sconto del 25% lo paghi meno di 600€

L’HP Pavilion x360 è un laptop versatile e potente, attualmente in offerta su Amazon a 599,99€, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo consigliato di 799,99€. Questo modello è dotato di un processore Intel Core i5-1335U di 13ª generazione, 8GB di RAM DDR4 e un SSD PCIe NVMe da 256GB: una combinazione ideale per raggiungere ottime prestazioni anche nel multitasking.

Un buon convertibile, ottimo per università e lavoro

Il notebook HP Pavilion x360 14-ek1001sl offre un’esperienza immersiva nella creatività grazie a Windows 11 Home, ottimizzato per suites di Microsoft, video editing e grafica. Equipaggiato con un processore Intel Core i5-1335U, che raggiunge fino a 4,6 GHz con Intel Turbo Boost, 10 core e 12 thread, supportato dalla grafica integrata Intel Iris Xe. La memoria include 8GB di RAM DDR4 a 3200 MHz e un SSD PCIe NVMe M.2 da 256GB.

Il display touch screen da 14 pollici ha una risoluzione Full HD (1920x1080p), tecnologia IPS MultiTouch, micro-edge, luminosità di 250 nits e volume colore 45% NTSC. La tastiera retroilluminata, di dimensione standard, è realizzata con plastica riciclata e include un tastierino numerico Imagepad HP con supporto multi-touch.

L’autonomia del dispositivo arriva fino a 9 ore e 30 minuti, e con la ricarica rapida HP Fast Charge, è possibile ricaricare il 50% della batteria in appena 45 minuti. Tutto quello che ti serve per arrivare alla fine di un’intera giornata lavorativa senza problemi. Il design elegante in color argento include una tastiera in plastica riciclata, comparto audio firmato dal brand premium Bang & Olufsen, HDMI 2.1, USB Type-C, due USB Type-A, jack per cuffie/microfono.

Il laptop pesa appena 1,51 kg e ha uno spessore di 1,99 cm: lo puoi portare facilmente con te, a scuola o a lavoro, infilandolo in un qualsiasi zaino. Non perdere questa offerta: acquistalo subito a soli 599€!