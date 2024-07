HP Laptop 15s, ultime ore di sconto: oggi lo paghi solo 33,99€ (-31%)

L’HP Laptop 15s è una proposta interessante per chi cerca un laptop performante e versatile. Attualmente è in offerta su Amazon con uno sconto imperdibile: il prezzo è crollato a soli 399,99€, con un enorme risparmio sul suo prezzo di listino di 579,99€. L’offerta è a tempo limitato: rimangono ancora pochissime ore per approfittarne.

Il cuore del dispositivo è il processore AMD Ryzen 3 5300U, che raggiunge una velocità massima di 3,8 GHz grazie alla frequenza di boost. Con 4 core e 8 thread, oltre a 4 MB di cache L3, questo chipset AMD Integrated SoC garantisce performance solide senza la possibilità di overclock.

La memoria RAM integrata è di 8GB DDR4, non espandibile, con una frequenza di 3200 MHz, accompagnata da un SSD PCIe NVMe M.2 da 256GB, che assicura avvii rapidi e tempi di caricamento ridotti. Il display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) utilizza la tecnologia SVA antiriflesso, con una luminosità di 250 nits e un volume colore del 45% NTSC. Questo schermo micro-edge offre una buona esperienza visiva, ideale sia per lavoro e che per l’intrattenimento.

La tastiera full-size con tastierino numerico integrato è progettata per una digitazione silenziosa e confortevole, realizzata in plastica riciclata, mentre il chassis in argento naturale conferisce un aspetto elegante al dispositivo.

Per quanto riguarda la connettività, il notebook dispone di una webcam HD, porte HDMI, lettore di schede SD, USB Type-C, jack audio per cuffie e microfono, ed è dotato di Wi-Fi e Bluetooth per connessioni senza fili efficienti.

L’autonomia è straordinaria: 9 ore e 30 minuti con una singola carica. Più che sufficiente per supportare un’intera giornata lavorativa senza l’ansia di doverlo mettere in carica. Molto bene anche la tecnologia HP Fast Charge, che assicura il 50% dell’autonomia con una ricarica di appena 45 minuti.

Molto bene anche la tecnologia HP Fast Charge, che assicura il 50% dell'autonomia con una ricarica di appena 45 minuti.