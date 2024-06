HP Chromebook x360, prezzo in picchiata: oggi è tuo a meno di 300€

L’HP Chromebook x360 è attualmente in offerta su Amazon a 299,99€, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo consigliato di 399,99€. Buone prestazioni, grande versatilità e la capacità di diventare un pratico tablet all’occorrenza, grazie al suo formidabile schermo touch.

Il Chromebook è equipaggiato con un processore Intel Celeron N4120, 4GB di RAM LPDDR4 e 64GB di memoria eMMC. Questo hardware è sufficiente per le attività quotidiane e, in generale, per sfruttare a pieno tutte le potenzialità di ChromeOS, il sistema operativo di Google. La GPU integrata Intel UHD 600 supporta le funzioni grafiche di base, rendendolo adatto per la riproduzione di video e altre attività multimediali leggere​.

Il display touch da 14 pollici offre una risoluzione di 1920×1080 pixel, garantendo immagini nitide e colori vividi. Il trattamento antiriflesso del display migliora la visibilità in diverse condizioni di illuminazione. A questo si aggiunge la cerniera a 360 gradi, che sblocca un mare di possibilità. Potrai usare l’x360 in diversi assetti: laptop, tenda, stand e tablet. Devi prendere appunti, oppure guardare una serie TV? Scegliere la configurazione migliore diventa semplicissimo, per una comodità che pochissimi altri laptop sono in grado di offrire.

Dal punto di vista della connettività, il Chromebook dispone di Wi-Fi 802.11ac e Bluetooth, oltre a tre porte USB (una di tipo A e due di tipo C), un lettore di schede microSD e un jack per cuffie/microfono. Tutte le opzioni che ti servono per connettere ogni tipo di accessorio. Non farti assolutamente scappare questa offerta: acquistalo subito a meno di 300€!