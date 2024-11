HP Chromebook Plus con i3 a meno di 300€ su Amazon: un affare low cost

HP Chromebook Plus 15 con processore Intel Core i3-N305 è protagonista di una nuova offerta Amazon in occasione del Black Friday ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 299 euro, raggiungendo il suo nuovo minimo storico. L’offerta consente anche l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto. Al prezzo proposto, il Chromebook di HP è, senza dubbio, il portatile da prendere, grazie a un rapporto qualità/prezzo davvero elevato.

HP Chromebook Plus 15: il prezzo è ottimo

HP Chromebook Plus 15 è dotato di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e può sfruttare il processore Intel Core i3-N305, ottimo per la fascia di prezzo. Tra le specifiche troviamo anche 8 GB di RAM e 128 GB di SSD oltre a una tastiera full size con layout italiano.

C’è anche una buona dotazione di porte (2 USB Type-C, 1 USB 3.0 fino a 5 Gbps, Jack Cuffie/Microfono) oltre a èuna webcam Full HD. Il sistema operativo è ChromeOS, con aggiornamenti costanti da parte di Google. Da segnalare anche un’ottima autonomia, con possibilità di garantire fino a 10 ore di utilizzo con una carica intera della batteria.

Con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento è ora possibile acquistare HP Chromebook Plus 15 al prezzo scontato di 299 euro. L’acquisto del notebook può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito alla promo basta premere sul box riportato qui di sotto.