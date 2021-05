Chi sta cercando un hoverboard per sé, per i propri figli, per un regalo o semplicemente per proiettare la mente verso la prossima estate, è arrivato sulla pagina giusta nel momento giusto. Oggi, infatti, è il grande giorno degli sconti RCB sulla propria gamma hoverboard, con prezzi tagliati a partire proprio da oggi su ogni singolo modello. Un'occasione unica, insomma, per portarsi a casa un hoverboard avanzato a prezzo ridotto.

Una settimana di tempo, dopodiché l'estate ti ricorderà che avrai perso una buona occasione: meglio scegliere ora, prima che le scorte vadano in esaurimento.

Hoverboard, guarda che sconti

Sono ben 15 gli hoverboard in sconto, con prezzi compresi tra 175 e 199 euro e sconti che vanno dal 16 al 20%:

Un hoverboard come quello fuoristrada con ruote da 8,5″ e potenza da 350W (con autonomia da 15-20km), ad esempio, sono sufficienti 199,20 euro contro i tradizionali 249 euro, con un risparmio netto che sfiora i 50 euro:

Nessun dubbio: sarà un'estate a due ruote, per tornare a respirare l'aria aperta e mettere velocità nel proprio divertimento. Ma ci sarà chi pedala e chi invece si divertirà nelle gimkane da hoverboard: questa settimana potrai scegliere quale sarà la tua estate a due ruote.

