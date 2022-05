Horizon e God of War diventano serie TV per Netflix e Prime Video

Nel corso di un briefing aziendale piuttosto ricco di informazioni, in cui Sony ha annunciato l’intenzione di ridurre i problemi di scorte di PS5, di lanciare oltre 20 titoli con PlayStation VR2 e di portare diversi giochi PlayStation su PC e mobile entro il 2025, arriva anche la conferma della produzione di serie TV ispirate ai franchise di Horizon, God of War e Gran Turismo.

Lo show televisivo tratto dalla serie Guerrilla, tornata di recente con l’ottimo Forbidden West, verrà trasmesso su Netflix. Per quanto riguarda invece Kratos e Atreus, che rivedremo quest’anno in God of War Ragnarok, il debutto sul piccolo schermo avverrà su Amazon Prime Video. Infine, ci sarà anche qualcosa legata a Gran Turismo, ma per il momento non sono state comunicate le piattaforme di riferimento.

Horizon, God of War e Gran Turismo: tre serie TV a sorpresa

Della serie TV di God of War non è la prima volta che se ne parla e l’annuncio di Sony serve solo a confermare le indiscrezioni che volevano uno show prodotto in collaborazione con Amazon per il suo servizio di streaming Prime Video.

Il matrimonio tra Horizon e Netflix è invece una novità assoluta: non sappiamo ancora di cosa parlerà la serie TV, se si ispirerà alla storia di Zero Dawn e Forbidden West, o se proporrà un punto di vista inedito, magari approfondendo ancora di più il mondo di gioco ideato da Guerrilla Games.

Infine, quello di Gran Turismo è un vero e proprio annuncio a sorpresa. Considerata l’enorme cura che Polyphony Digital ha sempre riservato per il mondo delle automobili è lecito attendersi una sorta di docuserie, che ricordi in qualche modo quanto fatto con la storia delle auto vista nel recente Gran Turismo 7. Qui non è stata ancora confermata la piattaforma di destinazione, sintomo di un progetto ancora in stato embrionale.

Una tripletta di annunci per PlayStation Productions che, dopo il lancio di successo del film di Uncharted, adesso si concentra su altre IP che, dopo i videogiochi, approderanno sul piccolo schermo. Senza dimenticare che a inizio 2023 è previsto il lancio della serie TV di The Last of Us, realizzata in collaborazione con un’etichetta niente male: HBO.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.