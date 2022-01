Horizon Forbidden West, il nuovo trailer DOPPIATO in ITALIANO

Il nuovo trailer di Horizon Forbidden West, che abbiamo potuto ammirare qualche giorno fa in versione originale, arriva oggi finalmente doppiato in italiano. Un'ottima occasione dunque per scoprire il lavoro svolto da questo punto di vista sul gioco, che sembra essere di altissimo livello come ci ha ben abituato Sony con le sue esclusive. Il trailer è disponibile di seguito.

Horizon Forbidden West, la nuova esclusiva PS4 e PS5 è finalmente in arrivo!

Il tagline ufficiale del video recita:

“Scopri cosa c'è in serbo per Aloy nell'Ovest proibito…

Esplora terre lontane, combatti contro macchine sempre più grandi e impressionanti e incontra nuove e sorprendenti tribù nel lontano futuro del mondo post-apocalittico di Horizon.“

Sequel di Horizon Zero Dawn, Forbidden West è il nuovo capitolo della serie di action-adventure open world sviluppata da Guerrilla Games, il team olandese famoso anche per la saga di Killzone. Torneremo a vestire i panni di Aloy all'interno di un mondo aperto che promette di essere ancora più grande, ricco e variegato rispetto al predecessore.

Lo sviluppatore ha lavorato infatti per migliorare il prequel sotto ogni punto di vista: l'obiettivo è rendere ogni aspetto della produzione più profondo e stratificato, partendo dal sistema di combattimento fino ad arrivare alle attività promesse dall'open world e alla costruzione in generale agli ambienti di gioco, che ci permetteranno stavolta di visitare affascinanti location subacquee.

Sviluppato in esclusiva per PlayStation 4 e PlayStation 5, si tratta indubbiamente di uno dei giochi più attesi di questo inizio 2022. Horizon Forbidden West sarà disponibile dal 18 febbraio.