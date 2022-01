Horizon Forbidden West, il nuovo story trailer è SPETTACOLARE

Sony e Guerrilla Games hanno pubblicato un nuovo trailer per la storia tratto da Horizon Forbidden West, il prossimo atteso capitolo della serie in lavorazione per PlayStation 4 e PlayStation 5.

Il filmato, che potete ammirare in allegato a questo articolo, è un'occasione per darci qualche informazione in più su quella che sarà la trama che farà da sfondo alle sessioni di gioco, concentrandosi particolarmente su alcuni dei personaggi che incontreremo.

Horizon Forbidden West, Aloy non sarà da sola nella sua lotta

Come spiega Ben McCaw, direttore narrativo di Guerrilla, la protagonista Aloy non ha ancora idea delle minacce che la attendono in Horizon Forbidden West: da una piaga catastrofica a Regalla e i suoi ribelli fino ad arrivare a Sylens e alle sue macchinazioni, oltre a tante altre cosa ancora da rivelare.

In questo viaggio nell'Ovest Proibito, Aloy sarà accompagnata da amici come Varl ed Erend, facendo presto la conoscenza di nuovi alleati come Zo, Alva e Kotallo. Il trailer incentrato sulla storia fornisce dunque un'anteprima di tutto questo, per quello che è indubbiamente uno dei giochi più attesi dell'anno.

L'occasione è utile anche per svelare un nuovo splendido artwork che vi mostriamo di seguito, che ritrae il gruppo di Aloy impegnato contro Regalla e alcune delle macchine più pericolose che incontreremo nel corso del gioco. Vediamo anche Sylens, Hekarro e Tilda, il nuovo e misterioso personaggio che pare avere un legame speciale con il mondo antico.

Horizon Forbidden West sarà disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 5 a partire dal 18 febbraio 2022.